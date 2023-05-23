中國軍方模擬戰爭遊戲 稱用高超音速武器毀滅美國航母

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中國一個軍事策畫團隊進行了一場模擬戰爭遊戲，情景設置在南中國海，這個團隊說，他們在遊戲中，使用高超音速武器打擊美國最強大航母群，給美方帶來了災難性後果。

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據南華早報今天5月23日報道，中國軍方一個軍事策畫團隊在“類戰爭”遊戲軟件平台上進行的20場激烈戰鬥中，中方模擬採用24枚高超音速反艦導彈齊射，在南中國海擊沉了美國傑拉爾德-福特號航母艦隊。

中文的《測試技術學報》（註：中國兵工學會與中北大學聯合主辦）於5月發表了一篇詳細介紹這場遊戲模擬戰爭的文章。這是中國首次公開模擬高超音速打擊美國航空母艦群的結果。

由中北大學Cao Hongsong（音譯曹紅松）領導的研究人員說，在模擬過程中，幾乎所有的美國水面艦艇都被攻擊摧毀並最終沉沒。

該團隊稱，在模擬中釋放了兩種性能截然不同的高超音速反艦導彈模型，其中一些模型從遠至戈壁灘發射。

該文稱，中國軍方在其複雜的發射戰略中展示了“不尋常的能力”，其中包括故意進行複雜的三波攻擊，旨在欺騙和克服美國航母群強大的防禦系統。

不過，一些軍事專家提醒說，由於地形、天氣和其他不可預見的因素，這些導彈的現實世界的性能可能與模擬的預測有所不同。

因此，這些研究人員說，政府領導人和公眾應以謹慎和現實的態度對待這些模擬仍然是至關重要的。

在這次模擬戰爭遊戲中，美國艦隊由六艘水面艦艇組成，它們因其"無與倫比的力量和先進技術"而被選中。

中國軍事策畫人員選擇了被認為是美國海軍最優越的船隻--CVN-78傑拉爾德-R-福特號，同時還有一艘CG56提康德羅加級巡洋艦聖哈辛托號，以及四艘DDG-103阿利-伯克級飛行IIA導彈驅逐艦。

研究人員表示，2017年7月服役的福特級航母擁有卓越的技術和設計上的進步。其特點包括一個開創性的電磁發射系統和最先進的雷達和電子戰系統。

這些複雜的技術可以探測到來襲的威脅，同時多層裝甲和保護系統的設計可以減少導彈攻擊和其他敵人火力的影響。

這個團隊說，他們打擊小組的巡洋艦和驅逐艦也配備了先進的武器和防禦措施，包括可以探測來襲威脅的雷達系統，同時跟蹤多個目標。

該研究報告稱，戰爭遊戲中航母編隊的防空導彈總數參數被設定為264枚。這些導彈包括RIM-161E SM-3，被設計用來在中途或終端階段攔截彈道導彈。

值得注意的是，SM-3使用動能彈頭，以極快的速度與目標相撞，從而使其湮滅。雖然沒有關於它擊落高超音速威脅的記錄，但戰爭遊戲的設計者認為它具有這種能力，並將其納入遊戲中。

這個研究團隊認為，導彈的成本受其製造過程中使用的材料以及推進和制導系統的影響，這表明具有更大射程和精確度的型號可能相對更貴。

因此，在攻擊的某些部分採用質量較低的導彈將使中國武器的效力最大化。例如，不太靠譜的導彈可以用來引誘SM-3導彈進入空中，或在正式攻擊後清除倖存的船隻。

研究人員說，在模擬過程中，解放軍利用其海基監視網絡探測和識別美國航母編隊，然後從中國的南部和中部地點同時發射八枚不太可靠的高超音速導彈。

雖然一些導彈被攔截，但這次攻擊耗盡了美國艦隊的SM-3彈藥。