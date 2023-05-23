佩斯科夫：克宮深切關注別爾哥羅德地區跨境襲擊事件

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據塔斯社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫5月23日向記者表示，克里姆林宮對“烏克蘭破壞分子”入侵俄羅斯別爾哥羅德地區深表關切，但保證將採取必要措施防止此類事件再次發生。

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烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）周一將別爾哥羅德地區的一次武裝行動，歸咎於兩個準軍事團體的“有反對意識的俄羅斯公民”。尤索夫說：“我想我們都只能歡迎有反對意見的俄羅斯公民的果斷行動，他們已經準備好對（總統）弗拉基米爾·普京的犯罪政權進行武裝鬥爭。” 尤索夫說，此舉將建立一個“安全區”，以保護烏克蘭人免受俄羅斯的跨境攻擊。

莫斯科方面，佩斯科夫周二告訴記者稱，“當然，昨天發生的事情引起了深切關注，它再次證實了烏克蘭武裝分子繼續對我們國家進行活動。”

佩斯科夫補充說，“這將需要我們做出巨大的努力，這些努力仍在繼續；一項特殊的軍事行動也在進行中，以防止未來發生此類滲透”。

在回答有關“破壞者”的種族問題時，佩斯科夫則回答說，“這些是來自烏克蘭的烏克蘭武裝分子。”

佩斯科夫續稱：“許多俄羅斯人居​​住在烏克蘭，但同樣（入侵俄羅斯領土的破壞者）都是烏克蘭武裝分子。這是最重要的。” 克里姆林宮發言人表示：“當然，我們的特殊部門現在將查明與此事有關的人的身份。”

佩斯科夫避免評估俄方在別爾哥羅德地區邊境基礎設施的質量。“就各種設計的保護特性而言，這不是我們的問題，我們無權給出任何評估，”他解釋道。與此同時，佩斯科夫也沒有談論俄羅斯打擊攻入該國的武裝團體的行動持續時間。

佩斯科夫說：“我不能肯定地說（行動）正在進行的信息，這是我們的執法者、國防部和聯邦安全局的話題。” 他補充說，關於當地正在發生的情況，“從別爾哥羅德地區”向克里姆林宮報告。

俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周二表示，隨着當局在越境入侵事件發生後繼續“清理領土”，該地區受到攻擊的定居點的居民已經被重新安置到其他地區。

俄羅斯國防部周二下午宣稱，其部隊打死了70名入侵戰士，並摧毀了4輛步兵車和5輛皮卡。俄方的這一聲明無法得到獨立核實。

基輔方面，烏克蘭總統辦公廳主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周一通過推特表示，“在一個擰緊螺絲的極權主義國家，唯一的驅動力是武裝游擊隊運動”。

波多利亞克續指，“烏克蘭正饒有興趣地注視着俄羅斯別爾哥羅德地區的事件，並研究其情況，但它與此毫無關係。如你們所知，坦克在任何一家俄羅斯軍用品商店都有出售，而地下游擊隊是由俄羅斯公民組成。”

波多利亞克並於周二呼籲，“說真的，現在是俄羅斯政權思考客觀現實的時候了：你們越早離開烏克蘭的所有領土，俄羅斯最後的災難就越少......”