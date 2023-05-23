反普京俄羅斯志願團在俄境內打擊行動令克宮擔憂
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對於反普京的“自由俄羅斯軍團”和“俄羅斯志願團”聲稱5月22日進入俄羅斯別爾哥羅德地區進行打擊行動。克里姆林宮今天23日表示"非常擔心"，並表示要"做出更大努力"來應對越來越多的大規模攻擊。
法新社發自莫斯科報道，俄羅斯總統發言人佩斯科夫今天對記者表示，“昨天發生的事情令人深為擔憂”。他補充說，這表明，烏克蘭戰鬥人員繼續對我國進行活動。這需要我們做出更多的努力，這些努力仍在繼續，他稱，俄軍（在烏克蘭）的特別軍事行動也在繼續，以便這種情況不會再次發生"。
據Politico政客新聞說，克里姆林宮新聞秘書德米特里-佩斯科夫說，“普京知道別爾哥羅德的襲擊，正在努力將他們驅逐出俄羅斯領土，並摧毀這個破壞集團”。
該新聞說，普京嘗到了自己的苦頭：據說是站在基輔一邊的兩個俄羅斯軍事團體--“自由俄羅斯軍團”和“俄羅斯志願團”聲稱他們5月22日周一進入俄羅斯別爾哥羅德地區，並說，他們佔領了格雷沃隆村。其中一個軍團在推特上寫道，“我們繼續前進”，“俄羅斯將獲得自由”。
據俄羅斯別爾哥羅德州的州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周二表示，在烏克蘭的武裝團體入侵後，當地九個鎮的平民已被轉移。他補充說，有幾個城鎮遭受了"多次"轟炸。他在電報群Telegram上說，“對領土的清洗正在繼續”。"格雷沃隆鎮（Graivoron）、新斯特羅夫卡（Novostroevka）、戈爾科夫斯基（Gorkovski）、貝濟梅諾（Bezymeno）、莫克拉亞 奧爾洛夫卡（Mokraya Orlovka）、格洛托沃（Glotovo）、格洛托沃（Gora Podol）、紮莫斯蒂耶（Zamostié）和斯波達留舍諾（Spodariusheno）鎮的居民已經流離失所"。格拉德科夫還報告說，前一天，向這幾個邊境城鎮發射了數十枚炮彈。