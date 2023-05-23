反普京俄羅斯志願團在俄境內打擊行動令克宮擔憂

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯志願團成員在俄羅斯別爾哥羅德地區科津卡的格雷沃隆邊境口岸的一輛裝甲車上合影2023年5月23日發布圖片

對於反普京的“自由俄羅斯軍團”和“俄羅斯志願團”聲稱5月22日進入俄羅斯別爾哥羅德地區進行打擊行動。克里姆林宮今天23日表示"非常擔心"，並表示要"做出更大努力"來應對越來越多的大規模攻擊。

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法新社發自莫斯科報道，俄羅斯總統發言人佩斯科夫今天對記者表示，“昨天發生的事情令人深為擔憂”。他補充說，這表明，烏克蘭戰鬥人員繼續對我國進行活動。這需要我們做出更多的努力，這些努力仍在繼續，他稱，俄軍（在烏克蘭）的特別軍事行動也在繼續，以便這種情況不會再次發生"。

據Politico政客新聞說，克里姆林宮新聞秘書德米特里-佩斯科夫說，“普京知道別爾哥羅德的襲擊，正在努力將他們驅逐出俄羅斯領土，並摧毀這個破壞集團”。

該新聞說，普京嘗到了自己的苦頭：據說是站在基輔一邊的兩個俄羅斯軍事團體--“自由俄羅斯軍團”和“俄羅斯志願團”聲稱他們5月22日周一進入俄羅斯別爾哥羅德地區，並說，他們佔領了格雷沃隆村。其中一個軍團在推特上寫道，“我們繼續前進”，“俄羅斯將獲得自由”。

據俄羅斯別爾哥羅德州的州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周二表示，在烏克蘭的武裝團體入侵後，當地九個鎮的平民已被轉移。他補充說，有幾個城鎮遭受了"多次"轟炸。他在電報群Telegram上說，“對領土的清洗正在繼續”。"格雷沃隆鎮（Graivoron）、新斯特羅夫卡（Novostroevka）、戈爾科夫斯基（Gorkovski）、貝濟梅諾（Bezymeno）、莫克拉亞 奧爾洛夫卡（Mokraya Orlovka）、格洛托沃（Glotovo）、格洛托沃（Gora Podol）、紮莫斯蒂耶（Zamostié）和斯波達留舍諾（Spodariusheno）鎮的居民已經流離失所"。格拉德科夫還報告說，前一天，向這幾個邊境城鎮發射了數十枚炮彈。