就中國涉嫌干預加拿大選舉，加拿大不進行公開調查

中國/加拿大/外交

法新社發自渥太華的報道表示，周二，一名獨立的特別報告員建議，不要就北京干涉加拿大最近兩次聯邦選舉的指控展開公開調查，但是，要承認存在外國影響的企圖。不過，涉嫌干涉加拿大2019年和2021年大選的中國，“堅決”否認這些指控。

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加拿大前總督、英國國王在加拿大的代表大衛·約翰斯頓（David Johnston）認為，這兩個選舉“受到複雜機制的良好保護，沒有理由對選舉的結果缺乏信心”。

但是，大衛·約翰斯頓也表示，“毫無疑問，一些外國政府在試圖影響加拿大的候選人。”

這名報告員說，他不能公開披露得出這些結論的原因，因為這來自機密信息。

報告員還表示，他沒有辨識到能夠證明部長、總理及其辦公室自願或非自願地無視情報部門就所謂的外國干涉所做出的建議的情況。

報告員還說，加拿大安全機構處理情報的方式存在“嚴重缺陷”。

他補充說：“外國干涉是一個真實存在且不斷增長的威脅，需要做更多的工作以更好地檢測和防止此類干涉。”

報告員宣布，如果像反對黨要求的那樣、“不需要進行單獨和正式的公開調查的話”，將“儘快”就此問題舉行公開聽證會。

加拿大總理特魯多在3月份任命了大衛·約翰斯頓(Johnston)，當時，他的政府在數個星期的時間內，一直承受着壓力，要求就該國情報部門的泄密事件做出解釋。泄密的信息詳細說明了加拿大的第二大貿易夥伴北京的干預企圖。