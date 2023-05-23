日本國防白皮書草案：中國或提前有“世界級軍隊”

中國/軍事

日本國防白皮書草案曝光，其中指出，隨着北京正在對其軍隊進行現代化建設，中國推進建設“世界級軍隊”的計畫可能會在21世紀中葉之前完成。

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據共同社5月23日周二報道，在2023年版日本防衛白皮書草案中，日本對俄羅斯和中國在其周邊海域增加軍事活動表示嚴重關切，稱他們似乎“明顯有意向我國展示武力”。

這個白皮書草案指出，自2019年7月以來，中俄轟炸機在日本附近進行了5次聯合飛行。

在這五起案件中，在2022年5月的一次飛行是一次“武力展示”，當時東京正在與澳大利亞、印度和美國舉辦四國集團峰會。

共同社說，這本防務白皮書文件將在內閣會議上正式報告，並於 7 月發布。

該防務草案將中國描述為其“最大的戰略挑戰”，重複了去年12月更新的日本國家安全戰略中的一句話。

據這個防務白皮書估計，到 2035 年，中國可能擁有1,500 枚核彈頭，並表示中國的重點是在新領域尋求主導地位，包括外層空間、網絡空間和電磁戰。

中國領導人習近平在 2017 年的中國共產黨全國代表大會上誓言要在21世紀中葉之前建設一支“世界一流軍隊”。

白皮書文件草案稱，中國可能會提前這個期限，並指出，習近平在去年10月的中共黨代會開幕式上呼籲將人民解放軍迅速提升到世界一流水平。