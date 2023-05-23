日本眾院表決通過“防衛財源法案”

日本海上自衛隊直升機航母JS出雲號（右）和其他軍艦在東京南部的相模灣參加國際艦隊閱兵。有來自美國、澳大利亞、加拿大、印度、新西蘭、新加坡和韓國等12國的18艘軍艦，以及美國和法國派出的戰機參加2022年11月6日。

日本眾議院今天5月23日表決通過了“防衛財源法案”，為籌集更多軍費開闢道路。日本政府和執政黨力爭在6月21日本屆國會閉幕之前讓該法案正式成為法律。

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據共同社消息，日本眾議院今天通過的“防衛財源法案規定，可以通過出售國有資產等手段，籌集稅外收入，並創設一個“強化防衛力基金”，跨多年度增加防衛經費。

日本政府還計畫結合“財政支出改革和決算剩餘金”來籌集更多的防衛財源，不足的部分將通過增稅填補。

共同社介紹，該法案受到日本的在野黨的反對。日本的立憲民主黨、共產黨、日本維新會、國民民主黨都都譴責該法案將“增稅”作為確保防衛財源的前提條件。預計反對黨將在5月24日參議院開審時與執政黨展開激烈交鋒。

此前，立憲民主黨和共產黨提出了一項彈劾眾院財務金融委員長的決議案，立憲民主黨還單獨提交了針對日本財務相鈴木俊一的不信案。