法國準備對烏克蘭提供安全保證，防止未來可能的侵略

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《華爾街日報》5月22日報導，因俄烏戰爭仍在進行，烏克蘭的北約成員資格暫時不在該聯盟考慮之列，但美國和北約歐洲盟國可以為基輔提供武器、先進技術，類似於所謂以色列式的安全保證。法國外交部發言人23日在答記者問時表示，“法國與其合作夥伴一起，正在繼續思考在所有領域中長期支持烏克蘭的最佳方式。” 該部門指出，“法國準備與烏克蘭達成安排，提供安全保證，幫助其長期自衛並防止未來可能的侵略。”

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波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在接受《華爾街日報》採訪時說，為烏克蘭制定的“以色列式安全協議”將優先考慮武器轉讓和先進技術。據熟悉談判的西方官員稱，這一安全協議將與烏克蘭未來加入北約的進程相聯繫，但不會使北約真正成為與俄羅斯發生衝突的一方。杜達表示：“關於這個問題的討論現在正在進行。”

杜達稱，美國總統拜登（Joe Biden）今年2月訪問波蘭時討論了以色列式安全保證的概念。作為7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會議程的一部分，這一提議目前在西方盟友中獲得了吸引力。熟悉會談的官員說，基於一項被稱為“基輔安全契約”的提案的安全協議預計將在北約峰會後簽署。

一位美國政府官員說，關於以色列模式的討論是作為解決烏克蘭安全問題核心的一種方式出現的，因為認識到烏克蘭不會很快實現加入北約的願景。但該官員說，即使大致基於以色列的安全模式，相關協議的輪廓仍然不確定。這位美方官員說：“我們仍在與烏克蘭以及盟友和合作夥伴討論這個模式將是什麼樣子。”

據悉，所謂以色列模式的概念是由烏總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）和北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在去年9月首次起草的。葉爾馬克在一份聲明中告訴《華爾街日報》記者：“烏克蘭需要鋼鐵般的和持久的安全保證”。他補充說，在烏克蘭加入北約之前，這種保證需要繼續存在。

報導指，包括巴黎和柏林在內的幾個歐洲國家首都的高級官員表示，他們原則上同意該計畫，其將涉及在一個多邊框架內的一系列雙邊保證。北約、烏克蘭和其他官員說，預計“基輔安全契約”的締約方將包括美國、英國、德國和法國。

對此，記者向法國外交部提問稱，“據美國《華爾街日報》報道，雖然烏克蘭加入北約的決定仍未作出，但西方國家正在辯論對基輔的安全保證。美國與法國、德國和英國一起，可以作為烏克蘭的安全保證人發揮作用。是否存在這樣一個為烏克蘭提供擔保的計畫？談論的是什麼樣的保證？能否在烏克蘭衝突結束前設想出這樣一個計畫？”

法國外交部發言人回答稱：“法國與其合作夥伴一起，正在繼續思考在所有領域中長期支持烏克蘭的最佳方式。”

該發言人補充說，“法國準備與烏克蘭達成安排，提供安全保證，幫助其長期自衛並防止未來可能的侵略，正如我們的領導人在第36屆法英峰會的聯合聲明中重申的那樣。”