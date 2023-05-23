澤連斯基訪烏東前線 向海軍陸戰隊軍人授勳

烏東/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基來到頓巴斯前線，在烏克蘭武裝部隊“海軍陸戰隊日”這一天，向軍人授勳2023年5月23日。Владимир Зеленский приехал 23 мая на передовую в Донбасс, чтобы поздравить военнослужащих с Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

烏克蘭總統澤連斯基今天5月23日前往頓涅茨克地區前線陣地，為烏克蘭海軍陸戰隊軍人授勳，宣布新增加幾個旅的建制。前一天，一個反普京的俄羅斯團體在俄境內進行了打擊行動。基輔宣布烏克蘭與此行動無關。

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烏克蘭總統府周二5月23日在一份聲明中說，國家元首澤連斯基訪問了頓涅茨克的武赫萊達-馬利因卡（Vougledar-Mariïnka）防區的前線陣地"。在那裡，烏克蘭軍隊與俄羅斯軍隊的激烈戰鬥已經持續了幾個月。

從烏克蘭總統府公布的照片可以看到，澤連斯基總統穿着軍裝，與文職和軍隊官員站在一起，並與士兵握手。

今天周二是烏克蘭“海軍陸戰隊日”，澤連斯基會見了海軍陸戰隊的官兵，向他們頒發了國家勳章，同時宣布即將新成立個海軍陸戰隊旅。

烏克蘭總統府的聲明援引澤連斯基的話說：在戰場上的每一天，海軍陸戰隊都證明他們是一支強大的力量，他們摧毀了敵人，解放了烏克蘭的土地，在最困難的條件下執行最困難的任務。我們需要更多這樣的部隊"。

澤連斯基總統訪烏東前線的前一天，一個反普京的俄羅斯組織聲稱，他們在俄羅斯邊境地區的別爾哥羅德州進行了大規模攻擊行動。該州當局今天宣布他們轉移了9個鎮的居民。

這些反普京的組織幾個月來一直活躍在烏克蘭前線，之前也進行過類似但規模較小的行動。基輔當局表示這些越境打擊行動跟烏克蘭無關。