瓦格納創始人: 烏戰或致俄羅斯重演1917年革命

俄羅斯/ 烏克蘭

瓦格納僱傭軍集團的創始人葉夫根尼·普里戈津警告說，俄羅斯可能面臨一場類似於1917年的革命，並在烏克蘭衝突中失敗，除非精英們開始認真對待戰爭。

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01:42 普里戈津接受Telegam@Superdolgov採訪。由Reuters發布。 © Telegam@Superdolgov-Reuters

這則採訪視頻由路透社進行確認並發布，視頻採訪來自於Telegam@Superdolgov。當中，普里戈津表示，他的軍隊已經在巴赫穆特“完成了任務，現在我們必須撤離，以便重整隊伍，休息，補給，改革管理層的一些事情”... “427天的戰鬥是一非常艱苦的”。“我們一旦離開，接下來就要國防部對那裡的情況負責了”。

被問及為何需要離開巴赫穆特，普里戈津表示，“因為我們有很多新人。幾個月來，大約有一萬名新人到達，我必須訓練他們...對於這些（新兵），他們必須先適應，接受一些體能訓練。我不能只給他們突擊步槍，讓他們端着兩條胳膊，邁開兩條腿，拿着突擊步槍向前衝鋒。不，我必須訓練他們”。

“如果我們晚些時候拿下巴赫穆特，這隻絞肉機（巴赫穆特之戰）還會運轉更長時間。我們被（政府）告知，就是這樣，軍隊準備好了。我不確定，但順其自然吧，我們的軍隊準備好迎接一場殘酷的戰爭”。

他憤憤道：“當(俄羅斯)精英的孩子們往身上塗護膚霜，然後把自己的美照放到instagram，youtube等等社交平台上（炫耀）的時候，普通人家的孩子們只能躺在鋅質棺材裡面，肉體被撕成了碎塊。母親為孩子戰死而哭泣...甚至我還收到了一段視頻，視頻裡面，一位父親坐在死去的兒子的棺材旁邊。這位父親說，‘弗拉基米爾·弗拉基米羅維奇（指普京）我知道您給將軍們頒發勳章，那您能給我的兒子什麼呢’？這個父親的兒子已經被撕成碎片了，變成了土夾肉，然而這個在阿聯酋的小XX（髒話）（指俄國防部長紹伊古的女婿）卻正在（快樂地）搖臀。這種命運的雲泥之別很有可能像1917年那樣變成革命。首先，會有士兵們站起來（革命），接着，就是士兵們的親人們站出來（革命）。而且不要以為他們只有幾百人這樣子，現在他們已經有成千上萬了。再加上死去的士兵的親戚們，把所有這些人加在一起，估計能上十萬人，這不可避免”。

“我的建議是什麼呢？我的建議是，俄羅斯聯邦的精英們！把你們xx（髒話）的小貓咪們（指孩子們）集合起來，把他們送去戰場。當你們去參加葬禮，開始埋葬你們的孩子們，人們才會說，現在終於平等了”。

有關將烏克蘭“去納粹化”的目標，普里戈津表示：“把烏克蘭去納粹化？我們一直說要把烏克蘭去納粹化，但我們現在把烏克蘭變成了一個全世界都出名的國家。這算是哪門子的去納粹化？這更像是反過來了，我們算是把地獄給從烏克蘭炸出來了”！