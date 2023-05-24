“非洲之角”抗饑荒會議 籌資24億美金

非洲饑荒

非洲 – 聯合國表示，在周三的一次捐助會議上，對遭受創紀錄乾旱打擊的非洲之角的國際援助達到 24 億美元，有助於防止一場毀滅性的饑荒。意大利、卡塔爾、英國和美國共同參與了捐贈會議。

廣告 繼續瀏覽後續

為了保護東非這一地區（埃塞俄比亞、厄立特里亞、索馬里、吉布提、肯尼亞和蘇丹）的居民，需要 70 億美元。聯合國希望收穫更多。

聯合國警告說：“迫切需要額外的資源，以避免最糟糕的情況發生”。 籌集到的資金將使人道主義工作者能夠運送食物、水，或為民眾提供護理和保護。

聯合國秘書長古特雷斯敦促世界幫助籌集資金，以防止“人們死於饑餓”。

古特雷斯表示， “我們現在必須採取行動，防止危機演變成災難”。到 2022 年，非洲之角的捐助國有可能“向 2000 萬人提供能源緊急援助””。僅就索馬里而言，秘書長援引世界衛生組織和聯合國兒童基金會的數據稱，“去年，乾旱奪去了 4 萬人的生命，其中一半是 5 歲以下的兒童”。

這個東非國家，自 2023 年初以來，已有超過 100 萬人因武裝衝突、洪災或乾旱而流離失所，增加了饑荒的風險。

索馬里人口約 1700 萬，超過 380 萬人流離失所，“加劇了本已災難性的人道主義局勢，約 670 萬人正在努力滿足他們的糧食需求”，有兩個人道主義組織在一份新聞稿中堅稱。超過 50 萬兒童患有嚴重營養不良。

古特雷斯 (Antonio Guterres) 曾在紐約大聲疾呼，“非洲之角的人民正在為一場並非他們造成的氣候危機下付出瘋狂的代價”。

一項研究表明，大非洲之角遭受的歷史性乾旱是缺雨和高溫的前所未有的雙重災難，如果沒有人類排放溫室氣體，這種情況是不可能發生的。

2020年底以來，埃塞俄比亞、厄立特里亞、索馬里、吉布提、肯尼亞和蘇丹等國遭遇了40年來最嚴重的乾旱。

連續五個季節的降雨不足導致數百萬頭牛死亡並毀壞了莊稼。 根據聯合國世界糧食計畫署 ​​(WFP) 的數據，該地區三個主要國家（索馬里、肯尼亞、埃塞俄比亞）有超過 2300 萬人“處於嚴重饑荒之中”。

一個非政府組織回憶說，“索馬里、埃塞俄比亞和肯尼亞的碳排放量僅佔全球的 0.1%，而他們的人口為氣候變化付出的代價最高”。