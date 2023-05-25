美元/人民幣

與中國的競爭、俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭影響以及美國自己再次就美國債務上限爭論不休，使美元作為世界主要貨幣的地位受到了新的審視。聚焦提到了或許有一天能呼風喚雨的人民幣，卻罕見毫無筆墨提點歐元。

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據路透社今天報道稱，其實，俄羅斯去年因被制裁而被逐出全球金融體系也引發了非美國盟友將從美元轉向多元化貨幣的念頭。

但去美元化會為什麼發生，或者可能為什麼不會發生，都引發關注與討論。

根據國際貨幣基金組織的數據，美元在官方外彙儲備中的份額在 2022 年第四季度降至 58% 的 20 年低點。

Eurizon SLJ Capital Limited 首席執行官 Stephen Jen 表示，在調整彙率後，這種轉變更為明顯。他認為，“2022 年發生的事情是美元實際份額大幅下跌，”Jen 說這是對俄羅斯在 2022 年入侵烏克蘭後凍結了 6400 億美元黃金和外彙儲備中的一半的反應。這引發了沙特阿拉伯、中國、印度和土耳其等國家對分散投資於其他貨幣的重新思考。

2022 年最後一個季度，美元在央行外彙儲備中的份額確實觸及了 20 年來的最低點，但這一變化是漸進的，目前幾乎與 1995 年的水平相當。

中央銀行以美元形式存入未雨綢繆基金，以防在經濟危機期間需要支撐彙率。如果一種貨幣對美元貶值太多，以美元交易的石油和其他商品就會變得昂貴，從而提高生活成本並加劇通貨膨脹。

出於類似原因，許多貨幣，從港元到巴拿馬巴波亞，都與美元掛鉤。

萬能的美元鎖定了商品交易，使美國能夠阻礙從俄羅斯到委內瑞拉和伊朗等生產國的市場准入。

但貿易正在發生變化。印度正在用阿聯酋迪拉姆和盧布購買石油。中國使用人民幣購買價值約 880 億美元的俄羅斯石油、煤炭和金屬。中國國家石油公司中海油與法國 TotalEnergies 於 3 月完成了首筆以人民幣結算的液化天然氣貿易。

據紐約梅隆銀行策略師 Geoffrey Yu 說，在俄羅斯之後，各國都在質疑“如果你站在制裁的錯誤一邊怎麼辦？”

根據國際清算銀行 (BIS) 的數據，人民幣在全球場外外彙交易中的份額從15 年前幾乎為零上升到 7%。

但是，去美元化需要一個龐大而複雜的出口商、進口商、貨幣交易商、債務發行人和貸款人網絡來獨立決定使用其他貨幣。這看起來不太可能。

根據BIS 的數據，美元佔全球外彙交易的近 90%，到 2022 年約為 6.6 萬億美元。國際清算銀行表示，所有離岸債務中約有一半以美元計價，全球貿易中有一半以美元計價。伯克利經濟學和政治學教授 Barry Eichengreen 說，美元的功能“都在相互加強”。除非，“只是沒有一種機制可以讓銀行、公司和政府同時改變他們的行為。”

雖然可能沒有單一的美元繼任者，但如雨後春筍般湧現的替代品可能會創造一個多極世界。

紐約梅隆銀行的 Yu 表示，各國都意識到一兩個佔主導地位的儲備資產塊“只是不夠多元化”。

全球央行正在關注更廣泛的資產，包括公司債務、房地產等有形資產和其他貨幣。

Toscafund Hong Kong 董事總經理 Mark Tinker 說：“這是正在進行的過程。” “美元在全球體系中的使用將會減少。”

由於大筆銀行存款並不總是受保，企業使用政府債券作為現金替代品。因此，美元的地位得到了 23 萬億美元的美國國債市場的支持——被視為資金的避風港。

而追蹤跨境貨幣流動的外交關係委員會研究員 Brad Setser 說，“美國國債市場的深度、流動性和安全性是美元成為主要儲備貨幣的一個重要原因。”

國際持有的美國國債數量龐大，目前還沒有可靠的替代品。德國的債券市場規模相對較小，僅略高於 2 萬億美元。

大宗商品生產商可能同意以人民幣與中國進行貿易，但由於開戶困難和監管不確定性，將現金回收到中國政府債券中仍然很棘手。Natwest Markets 新興市場策略師 Galvin Chia 表示：“但你可以在任何地方打開應用程序並交易美國國債。”