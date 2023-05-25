英首相府欄桿遭車衝撞，警方初步判定非恐怖攻擊

英國/社會

英首相府唐寧街欄桿遭客車衝撞，警方當場逮一名嫌犯。警方傍晚發出的最新聲明，初步判定此事件非恐怖攻擊事件。

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倫敦都會區警察局表示，倫敦時間25日下午4時20分左右，一輛客車朝向唐寧街的柵欄撞去，武裝警察當場逮捕了一名男性，目前無人受傷。唐寧街是英國首相官邸所在地。該事件“目前沒有被視為與恐怖主義有關”。

根據英國廣播公司（BBC），事發時，首相蘇納克（Rishi Sunak）正在唐寧街辦公，但後來自後側出口離開，前往既定行程。警方曾在唐寧街及其周邊的大片區域圍起封鎖線，部分路段實施人車管制。衝撞意外發生後約一個半小時，警方開始逐步解除封鎖。

根據警方的聲明，遭逮捕的男子涉嫌刑事損害、危險駕駛，調查將持續進行。

BBC發布的現場視頻紀錄顯示，一輛銀白色系的客車自唐寧街對面穿過政府大樓林立的主要道路“白廳”（Whitehall），慢速朝唐寧街駛去，在接近柵欄的時候曾短暫減速，隨後撞上柵欄。

根據視頻，該輛客車明顯沒有超速，遭逮捕的嫌犯目測為中年男子。

目前沒有傳出現場有爆炸物。一名36歲的男子（Dean Parker）告訴法新社記者，白車的駕駛者發現自己的車撞上了唐寧街的欄桿，他並沒有驚愕。目擊者還說，肇事者好像經歷了一個小插曲。因為他的車速並不快，不像故意撞欄桿的樣子。

根據警方傍晚發出的最新聲明，初步判定此事件非恐怖攻擊事件。