日本公布對俄羅斯新一輪制裁

周五（5月26日）日本公布對俄羅斯的新一輪制裁，包括凍結數十名個人和團體的資產，並禁止向俄羅斯軍事相關組織出口產品，目標鎖定俄羅斯的軍事、建築和工程領域。

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日本內閣官房長官松野博一告訴媒體：這次制裁與上周G7峰會的步調一致，日本致力於與七國集團進行更廣泛的國際社會合作，以“改善烏克蘭的局勢”。

根據日本外交部、貿易部和財政部聯合發布的一份聲明，24名個人和78個組織被列入資產凍結對象名單，其中包括軍方高階官員、涉嫌幫助轉移和逃避制裁的人等。

日本還對包括機械製造商在內的80家俄羅斯軍事相關組織實施了出口禁令，也將禁止向俄羅斯提供建築、工程和其它服務。

松野說，日本的新一輪制裁和出口限制，反映了七國集團旨在防止第三國幫助俄羅斯逃避制裁。

松野還嚴厲批評俄羅斯和白俄羅斯周四簽署協議，該協議將莫斯科的戰術核武器部署到白俄羅斯，日本認為此舉“進一步加劇了緊張局勢”。

松野說：“作為世界上唯一遭受過核攻擊的國家，日本認為俄羅斯的核武器威脅、以及動用核武器是絕對不允許的。”“日本政府要求俄羅斯和白俄羅斯停止進一步加劇緊張局勢的行動，我們繼續密切關注事態發展。”

據《日經亞洲》報導，日本今年2月份從俄羅斯進口了23萬噸動力煤，比去年同期減少73%。總體而言，俄羅斯煤炭僅占進口量的2%，低於一年前的9%。這表明日本正努力實現七國集團（G7）領導人在2022年的承諾，即逐步取消或禁止俄羅斯煤炭，而這是俄羅斯的重要收入來源。

據日本財務省的數據，2022年4月至2023年2月，日本從俄羅斯進口的動力煤總量約為650萬噸，同比下降45%。

同期，日本對印尼煤炭的進口量同比增長28%。這讓印尼超過了俄羅斯，躍升為日本的第二大煤炭供應國。此外，日本從加拿大進口數量大約翻了一番，從南非的進口量增長了約6倍。

相比之下，日本2月份對俄羅斯液化天然氣的進口量僅同比下降約20%，顯示液化天然氣尋找替代來源的難度更大。

2022年4月，俄羅斯入侵烏克蘭約兩個月後，日本政府開始削減對俄羅斯煤炭的依賴。電力公司在這個行動中，發揮了重要作用。在2021財年，俄羅斯是日本的第二大供應商，僅次於澳大利亞。