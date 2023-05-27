土耳其大選投票倒計時 兩陣營對決今再衝刺

土耳其/艾爾多安/基里切達羅格盧

土耳其大選前夜競選緊張激烈。現任總統埃爾多安在第一輪投票中遙遙領先，民意調查顯示他明天將可能會領先200萬張票。但他的對手凱末爾-基利奇達羅格盧正試圖扭轉這一趨勢，競選戰鬥直到最後的衝線。

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土耳其總統選舉倒計時，基里切達羅格盧和埃爾多安都在做最後的拼選活動。據本台駐伊斯坦布爾記者Anne Andlauer報道稱，艾爾多安今天在伊斯坦布爾的幾個地區舉行多場集會。基里切達羅格盧則將在首都安卡拉拼衝他的競選宣傳，包括與低收入家庭會面，預計他將在集會上宣傳他的經濟計畫。反對派在第一輪競選前就將經濟作為競選的核心。但這個與土耳其人日常生活息息相關的話題在兩輪選舉之間卻被擱置了。

凱末爾-基利奇達羅格盧在過去兩周里一直在攻擊敘利亞難民，以此譴責埃爾多安的移民政策，他並打出民族主義的牌子。

在第二輪競選中，凱末爾-基利奇達羅格盧經常抨擊艾爾多安，這卻是他在第一輪競選前有意識地避免的選擇。周五，他形容艾爾多安是一個 "被罪惡和污穢窒息 "的騙子。他們譴責埃爾多安幾周來一直捏造詆毀對手。

基里切達羅格盧譴責艾爾多安撒謊，旨在讓選民相信基利奇達羅格盧與庫爾德斯坦工人黨（PKK）有共同的陰謀，而庫爾德斯坦工人黨是一個被當局列為恐怖組織的武裝團體。本周，埃爾多安終於半真半假地承認這是一個說謊編織的騙局。

基里切達羅格盧憤怒說：“艾爾多安在公共電視台的一個電視節目中承認，這是一個蒙太奇。如果是蒙太奇，那你為什麼要給成千上萬的人看？對於一個標榜一生都在與恐怖主義作鬥爭的人來說，你怎麼能說這種虛假、不道德和平庸的話？我們從來沒有見過這種程度的誹謗和庸俗！”

土耳其大選競選時間分配引發爭議。根據本台在伊斯坦布爾的記者Céline Pierre-Magnani的報道，自選舉活動開始以來，公共電視頻道TRT已經為埃爾多安提供了48小時的播放時間，而他的主要對手基里切達羅格盧只獲得32分鐘。

距離第二輪總統選舉只有幾個小時了，執政聯盟在議會獲得的多數票可能足以說服未決定投票立場的人。據宣傳說，現在投票給埃爾多安似乎是避免土耳其不穩定的唯一途徑。