普京評價格魯吉亞的反俄示威

烏克蘭戰爭/ 高加索

莫斯科和第比利斯之間的第一條直飛航班於今年5月初恢復，但遭到格魯吉亞這個南高加索國家總統的抗議和尖銳批評，以及部分格魯吉亞民眾的抗議示威。俄羅斯總統弗拉基米爾·普京本周五表示，他對部分格魯吉亞人反對莫斯科和第比利斯之間恢復直航的反應感到驚訝：“我以為人們會說，謝謝，這真是太棒了”。

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01:36 俄羅斯總統普京 © AP

普京是在莫斯科與俄羅斯商界領袖會面時做出上述表示的。儘管俄羅斯和格魯吉亞關係並不穩定，但他還是親自做出了取消長達四年直航禁令的決定，並在近期對格魯吉亞公民赴俄進行免簽。

普京表示：“對我來書這完全是意料之外的，（莫斯科與第比利斯恢復直航）之後（居然有格魯吉亞人反對），這讓我吃驚。我以為所有人都會說，謝謝！這太棒了！但並不是這樣。在這個問題上出現了某種，嗯...讓人不能理解的，不能理解的...在這個問題上出現了令人費解的騷動，這很奇怪，而且而且說實話，出乎我的意料。當我看到這件事（有部分格魯吉亞人反對恢復直航），我在想他們是不是完全瘋了，簡直不可理喻”。

“恢復莫斯科與第比利斯直航，的確是我的決定，甚至是我的倡議，而且這個決定和許多因素相關。比如馬上就要到旅遊旺季了，我想要支持那些努力的人們，那些努力想在格魯吉亞與俄羅斯擁有正常關係的人們，我也想要支持俄羅斯（與格魯吉亞相關的）生意，我同樣想支持喜愛格魯吉亞的我們的俄羅斯公民們，他們可能想去格魯吉亞旅遊，想去那裡度假，想接觸格魯吉亞的自然風光，格魯吉亞的文化和美食”。

“格魯吉亞政府不止一次提出了免除簽證，和恢復正常通航的問題，俄羅斯也做出了回應，向格魯吉亞（的訴求）邁進了一步。但這個國家內部發生的事情不關我們的事，人們（格魯吉亞人）得自己來做出決定，走哪條路，如何發展，等等。但我們已經準備好與他們相向而行。我們還會做更多，接下來我們該怎麼做，取決於我們的合作夥伴作出什麼反應”。