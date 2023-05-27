烏武裝部隊總司令：奪回屬於我們的東西的時候到了

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據烏克蘭國家通訊社報導，烏克蘭武裝部隊總司令紮盧日內（Valerii Zaluzhnyi）5月27日在其“電報”等社交媒體平台上發布了一則烏軍的宣傳視頻，並附文稱“奪回屬於我們的東西的時候到了”。該視頻描繪了烏克蘭部隊的戰前動員，及向上帝進行禱告。此外，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）最新在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，烏方已準備好對俄軍發起期待已久的反攻。

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《紐約時報》報導指，紮盧日內發布的這一宣言伴隨着一段製作精良的烏軍備戰視頻，似乎是為了召集一個在15個月的戰爭中疲憊不堪的國家，並加深俄軍內部的焦慮情緒。但紮盧日內沒有說明烏軍可能在哪裡，以及何時試圖打破俄羅斯對被佔領土的控制。

烏克蘭武裝部隊總參謀部稱，創作視頻的靈感來自烏克蘭民族主義者組織(OUN) 的地區領導人馬什查克(Osyp Mashchak) 在1920年代創作的一篇禱告文。但兩篇禱告文的文字完全不同。

烏克蘭武裝部隊總參謀部通過臉書表示，“這是為解放烏克蘭的祈禱。帶着這樣的話語和想法，我們英勇的士兵們開始進攻，將烏克蘭從俄羅斯佔領者手中解放出來，並舉起勝利的旗幟。”

此外，達尼洛夫在接受BBC採訪時表示，烏方已準備好對俄軍發起期待已久的反攻。他不願透露具體日期，但表示從普京總統的俄羅斯佔領軍手中奪回領土的反攻可能在“明天、後天或一周內”開始。

達尼洛夫警告說，烏克蘭政府在這個決定上“沒有權利犯錯”，因為這是一個“歷史性的機會”，“我們不能失去”。作為烏國家安全與國防事務委員會秘書，達尼洛夫是澤連斯基總統事實上的戰爭內閣的核心。他罕見地接受BBC的採訪卻被來自澤連斯基的電話信息打斷，召集他開會討論反攻的問題。

在採訪中，達尼洛夫還證實，一些俄羅斯瓦格納僱傭軍正在從巴赫穆特市撤出，這是迄今為止戰爭中最血腥的戰鬥地點。但他補充說，瓦格納正在“重新集結到另外三個地點”，“這並不意味着他們將停止與我們作戰”。

達尼洛夫還表示，對俄羅斯開始在白俄羅斯部署核武器一事持“絕對冷靜”態度。他說：“對我們來說，這不是什麼新聞”。幾個月來，烏克蘭一直在計畫反攻。但烏方希望有儘可能多的時間來訓練部隊並從西方盟友那裡獲得軍事裝備。

與此同時，俄軍一直在準備他們的防禦。反攻問題事關重大，因為基輔方面需要向烏克蘭人民，以及西方盟友表明烏軍能夠突破俄軍的防線，結束軍事僵局，並奪回主權領土。

達尼洛夫說，烏克蘭武裝部隊將在指揮官計算出“我們在戰爭的那個階段可以獲得最佳結果”時開始反攻。

當被問及烏軍是否已為發動反攻做好準備時，達尼洛夫回答說：“我們一直都在準備。就像我們在任何時候都準備好保衛我們的國家一樣。而且這不是一個時間問題。”

達尼洛夫表示：“我們必須明白，這個由上帝賜予我們——我們國家的歷史機遇我們不能失去，這樣我們才能真正成為一個獨立的、大的歐洲國家。” 他補充說：“它可能在明天、後天或一周內發生。”

達尼洛夫直言：“如果我說出那個或那些事件的開始日期，那就太奇怪了。這不能做…… 我們的國家面前有一個非常負責任的任務。而且我們明白，我們沒有權利犯錯。”

值得一提的是，達尼洛夫在採訪中駁斥了烏克蘭的反攻已經開始的說法。他說，自去年2月24日，俄羅斯發動全面入侵之日，“摧毀俄羅斯控制中心和俄羅斯軍事裝備”就一直是烏軍的任務。達尼洛夫說：“在這場戰爭中，我們沒有休息日。”

據《紐約時報》報導，周六上午，沒有公開跡象表明在廣闊的前線有大規模的部隊調動。在整個戰爭期間，烏克蘭和俄羅斯都利用視頻和社交媒體開展了強有力的信息宣傳活動。但在紮盧日內和達尼洛夫接連發表聲明的同時，越來越多的烏方高級官員，包括軍事情報負責人在最近幾天表示，烏克蘭現在擁有了其所需要的東西來進行反攻。

報導稱，軍事分析家們指出，在許多方面，反攻可能已經開始了。幾周來，烏克蘭顯然一直在尋求為這場戰役創造條件，並通過一系列深入敵後的協調打擊來“塑造”戰場，旨在破壞俄羅斯關鍵的後勤行動，削弱俄軍的作戰能力，並損害莫斯科在戰場上調動其部隊的能力。

周五晚些時候，烏克蘭一些被俄羅斯佔領的地區的互聯網和電信出現故障，使人們更加猜測反攻的開始即將來臨。追蹤世界各地互聯網中斷情況的非政府組織NetBlocks稱，克里米亞半島和烏克蘭南部紮波羅熱地區的部分地區，包括俄軍佔領的歐洲最大核電站所在地埃內爾霍達爾鎮的互聯網服務被中斷。

據Netblocks報告，互聯網服務在別爾迪揚斯克和梅利托波爾也中斷了，這兩個具有戰略意義的城市被俄羅斯變成了軍事要塞。該組織報告說：“互聯網中斷的原因是在克里米亞運營的俄羅斯互聯網供應商米蘭達媒體（Miranda Media）的工作中斷。”

斷網事件發生時，俄羅斯和烏克蘭互相指責對方準備在離前線不遠的紮波羅熱核電站進行挑釁。周六，在烏克蘭軍事情報警告說俄羅斯正準備在該電廠“模擬事故”的第二天早上，烏方官員說當晚沒有發生任何事件。

烏克蘭官員在概述其軍事計畫時故意含糊其辭，很可能是希望在這場已經成為廣泛報道的運動中保持一種意外因素。他們說，反攻不會以單一事件為標誌，可能在一開始就會有佯攻和欺騙行為。與此同時，烏方官員也試圖降低人們的期望，警告說在未來幾個月內會有一場漫長而血腥的戰鬥。報導指，俄羅斯仍然控制着烏克蘭南部和東部4萬多平方英里的土地，相當於該國面積的17%，並且有幾個月的時間來加固其防禦陣地。

雖然烏軍發動反攻的時間仍不清楚，但紮盧日內發出的聲明是最直接的跡象，表明反攻的時間正在臨近。伴隨他的聲明的視頻在烏克蘭國家電視台播出，並迅速在社交媒體平台上傳播。這則宣傳視頻的題目是“解放烏克蘭的禱告”，表現了烏軍戰士準備戰鬥並發誓要“摧毀”他們的敵人。士兵們在視頻中高呼：“保佑我們的決定性攻勢！”