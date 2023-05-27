約400名烏軍士兵已開始在德國接受M1主戰坦克訓練

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據《紐約時報》5月27日報導，美國國防部稱，在拜登（Joe Biden）總統告訴美國盟友，他將允許烏克蘭飛行員接受美製F-16戰鬥機的培訓後，第一批約400名烏克蘭士兵已經開始在德國接受關於如何操作和維護美製M1“艾布拉姆斯”主戰坦克的訓練。

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五角大樓的一位發言人加恩（Garron Garn）中校通過聲明表示，大約200名烏克蘭部隊，即約一個裝甲營周五開始在德國格拉芬沃爾和霍恩費爾斯的訓練場進行軍方所指的聯合武器教學。這種教學包括基本的士兵任務，如射擊和醫療技能，以及排級和連級單位的訓練，並最終進行涉及營級單位相互對峙的大型演習。

加恩中校表示，另外200名烏克蘭士兵開始接受如何為M1主戰坦克提供燃料和維護的培訓。美國防部官員此前曾表示，大約31輛M1主戰坦克將被送往德國，用於烏軍的培訓項目，預計將需要10至12周完成。官員們說，做好戰鬥準備的坦克可能在秋季到達烏克蘭的戰場。

最初，美國國防官員曾表示，M1“艾布拉姆斯”主戰坦克要到明年才會抵達烏克蘭。但自1月以來，當拜登政府改變其長期以來的抵制態度，並宣布將對烏克蘭提供美製主戰坦克時，美國高級國防官員表示，他們希望加快供應的時間表。

據悉，五角大樓此前決定向烏克蘭提供改進版的M1A1主戰坦克，而不是更先進的M1A2坦克，以縮短坦克的交付時間，並降低培訓和後勤難度。