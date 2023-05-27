美國代表團：儘快達成全球塑料污染問題協議

海洋污染

國際 – 美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿何塞·費爾南德斯(Jose W. Fernandez) 27日表示，未來的全球反塑料污染條約必須有“雄心勃勃”的目標，截止到到2040年全面結束新增塑料垃圾污染。他表示， “這是我們這個時代面臨的環境挑戰之一，這是我們的首要任務”。

廣告 繼續瀏覽後續

費爾南德斯率領的40名組成的代表團抵訪巴黎，下個周一將就未來30年的塑料污染做一次全面的評估。他還表示，費爾南德斯說：“在眾多情況下，受害的是貧窮國家。”

全球每年產生大約3.53億噸塑料垃圾。這幾乎是全人類的重量。其中每年有700多萬噸的塑料垃圾進入海洋。

美國國務院正在聯合國與合作夥伴合作，致力於在聯合國環境大會（U.N. Environment Assembly）上啟動談判，達成全球塑料污染問題協議。

國務院負責海洋和國際環境與科學事務局（Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs）的助理國務卿莫妮卡·梅迪納(Monica Medina)說，“塑料污染是一個全球問題，影響環境、食品安全、海上運輸、旅遊觀光、經濟穩定、資源管理，並可能影響人類健康”。