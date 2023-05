美國代表團：儘快達成全球塑料污染問題協議

海洋污染

國際 – 美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿何塞·費爾南德斯(Jose W. Fernandez) 27日表示,未來的全球反塑料污染條約必須有“雄心勃勃”的目標,截止到到2040年全面結束新增塑料垃圾污染。他表示, “這是我們這個時代面臨的環境挑戰之一,這是我們的首要任務”。

La pollution plastique est un fléau qui menace l’environnement et contribue à l’effondrement de la biodiversité. (Illustration )

費爾南德斯率領的40名組成的代表團抵訪巴黎,下個周一將就未來30年的塑料污染做一次全面的評估。他還表示,費爾南德斯說:“在眾多情況下,受害的是貧窮國家。”

全球每年產生大約3.53億噸塑料垃圾。這幾乎是全人類的重量。其中每年有700多萬噸的塑料垃圾進入海洋。

美國國務院正在聯合國與合作夥伴合作,致力於在聯合國環境大會(U.N. Environment Assembly)上啟動談判,達成全球塑料污染問題協議。

國務院負責海洋和國際環境與科學事務局(Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs)的助理國務卿莫妮卡·梅迪納(Monica Medina)說,“塑料污染是一個全球問題,影響環境、食品安全、海上運輸、旅遊觀光、經濟穩定、資源管理,並可能影響人類健康”。