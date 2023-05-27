美國國防部長強調美國在印太地區的強大海上軍事力量

美國國防部長勞埃德‧奧斯汀（Lloyd Austin）周五（5月26日）在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）美國海軍學院畢業典禮上告訴畢業生說：他們將加入的是世界上最優秀的海軍，他特彆強調：美國在印太地區的強大海上軍事力量。

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據《國會山報》（The Hill）報道：美國海軍學院今年有逾1,000名學生畢業，他們將繼續接受更高級的培訓，並最終部署到海軍陸戰隊或海軍。今年的畢業生將加入部隊，因為美國在與中共緊張關係加劇的情況下增加了在印太地區的部署。

奧斯汀對美國海軍學院畢業生說：面對日益緊張的印太地區，美國的海上力量使美國能夠與盟友和夥伴一起航行、飛行和行動，範圍涵蓋從南中國海到亞丁灣，再到加勒比海等區域。“這讓我們可以在世界各地投射力量。幫助我們保護海上通道，確保人員、貨物和思想的自由流通。”“今天，我們的海軍陸戰隊正在展示團隊合作的力量，他們與我們在日本和菲律賓的盟友一起訓練，以加強在印太地區的威懾力。”

由於中國正在亞太地區建立軍事設施，加大對台灣的日益威脅，並多次在重要場合強調不放棄武統台灣的選項。為此美國加強了與菲律賓和巴布亞新幾內亞的安全夥伴關係，並計畫加強與這兩個國家在該地區的軍事演習。

奧斯汀在講話中對畢業生說，你們的領導能力將成為美國打造一個更開放、更和平的21世紀工作的核心。你們知道，我們的競爭對手正在公開挑戰這一願景。他們想用一個專制的、侵略的、沒有法律約束的世界，取代戰後來之不易的以規則和權利為基礎的體系。

奧斯汀還提到俄羅斯入侵烏克蘭，稱美國海軍與北約盟國“並肩作戰”。他說：“在烏克蘭抵制俄羅斯發動的殘酷而魯莽的戰爭時，海軍幫助擴大了烏克蘭的海上能力。”

奧斯汀列舉了美國海軍水手參加過的幾場關鍵戰役，包括第二次世界大戰中的硫磺島戰役。他說，從歷史上看，海上力量在防止戰爭和暴力方面最為強大。“他們震攝了衝突，他們保持警惕，他們提醒世界美國代表什麼。” 他認為美國擁有世界上有史以來最優秀的海軍。

奧斯汀鼓勵畢業生們到全球去捍衛民主 :“你們將會了解到，以規則為基礎的國際秩序的命脈實際上是在海上”。