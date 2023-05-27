美議員: 若不支持烏克蘭, 中國將認為台灣可得

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美國共和黨資深參議員5月26日訪問基輔時表示，如果美國在俄烏戰爭中未能足夠支持烏克蘭，這將向中國發出一個信號，即“可以拿下台灣”。

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01:15 格雷漢姆，攝於5月26日，基輔。 © Reuters

對中國採取強硬路線是在分歧嚴重的美國國會中獲得兩黨支持的為數不多的政策之一。共和黨人林賽·格雷漢姆在會見烏克蘭總統澤連斯基後表示，美國總統拜登除了已經提供的價值超過350億美元的武器裝備和軍事裝備外，還應該向烏克蘭運送更多武器。

格雷漢姆表示：“對烏克蘭犯下的工業級戰爭罪行，如果以和平的名義被寬恕，將摧毀我們自第二次世界大戰結束以來所捍衛的一切。 我們不能原諒和遺忘普京的戰爭罪行。幫助烏克蘭是沒有退路和餘地的，因為如果我們在這裡失敗，台灣就會（被拿下）”。

“如果你以（美國）共和黨人或民主黨人的身份競選總統，如國你說我們停止對烏克蘭的制裁，我不知道你該怎麼勸說人們相信我們會更強大地對抗中國。這毫無意義。我想要中國人看島，侵略鄰國並不像看起來那麼容易...保護台灣和世界秩序的最好辦法，就是讓普京輸”。

“F-16很重要。它雖然不是法寶，但與其他武器結合，將具有決定性作用。所以我要向拜登政府傳達的信息是：感謝你所做的一切，但你需要做更多。而且我相信，在即將到來的反攻中，將有兩黨的支持，為烏克蘭提供更多可以扭轉戰局的武器”。