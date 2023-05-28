南非總統啟動調查向俄羅斯運送武器彈藥的指控

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南非總統府5月28日通過聲明宣布，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已任命一個獨立小組，調查美國關於一艘俄羅斯船隻去年在開普敦附近的海軍基地接收武器彈藥的指控。

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美國駐南非大使布里格蒂（Reuben Brigety）本月初公開表示，一艘俄羅斯籍貨輪去年12月初在南非開普敦附近一座軍港停靠，美方確信這艘貨輪在裝運武器彈藥後返回俄羅斯。

布里格蒂向多家南非媒體表示，這讓人質疑南非在俄烏戰爭中的所謂中立立場以及對結束衝突的呼籲。他強調：“武裝俄羅斯人的問題極其嚴重，我們不認為這個問題得到了解決”。

布里格蒂提出的指控引發南非政界的高度關注。消息傳出後，南非反對黨領袖斯汀霍森（John Steenhuisen）向總統提出這些武器彈藥的問題，拉馬福薩回答說：“此事正在調查中，過一段時間我們將能夠談論此事”。此後，南非否認了該指控。

相關指控在美國、南非和俄羅斯之間引起了一場外交風波，並對南非在烏克蘭衝突中的中立立場提出了質疑。南非方面強調，該國是公正的，並在聯合國關於俄烏戰爭的決議中投了棄權票。

南非總統府周日發表的聲明稱，“拉馬福薩總統已任命一個三人獨立小組，調查2022年12月名為Lady R的俄羅斯船隻在西開普省西蒙斯敦停靠的情況。拉馬福薩總統於2023年5月11日宣布，他將建立一個由退休法官領導的獨立調查。”

聲明表示，“通過這次調查，政府試圖確定2022年12月6日至9日期間導致船舶停靠和據稱貨物裝載，以及Lady R貨船離開西蒙斯敦的情況。由於指控的嚴重性、公眾關注的程度以及此事對南非國際關係的影響，總統決定成立調查組。”

據悉，該小組的任務是確定知道貨船抵達的人，以及如果有的話，獲悉要卸載或裝載的物品內容，知道貨物的離開和目的地。此外，該小組將評估在貨船抵達、停留、裝載或卸載貨物以及離開方面是否遵守了南非憲法、法律或其他義務。

南非總統府稱，該小組的報告將包括根據其調查結果或由於可能發生的任何違規行為而可能需要採取的任何步驟的建議。小組將在任命後6周內完成調查，並在結束工作後2周內向總統提交報告。如有必要，小組可要求延長這一時間框架。

該三人小組將由南非豪登省前副法官長莫亞佩羅（Phineas Mojapelo）擔任主席。另外兩名成員是律師格卡巴希（Leah Gcabashe）， 她是去年結束的南非國家貪污調查小組的前搜證負責人，以及南非前基礎教育部副部長蘇爾提（Enver Surty）。