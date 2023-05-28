土耳其今大選 對決者均已投票 反對派呼籲踴躍投票支持變革

土耳其/選舉

土耳其正舉行舉世關注的總統大選第二輪投票。在競爭連任的埃爾多安和反對派候選人凱末爾-基利奇達羅格盧之間的對決，被稱之為史無前例。在第一輪中排名第一的現任總統很有可能獲勝。反對派呼籲選民踴躍投票爭取變革。投票站於格林尼治標準時間上午5點開放，將於格林尼治標準時間下午2點關閉。

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土耳其總統選舉第二輪投票，至此埃爾多安和基利奇達羅格盧都已經投票。

據本台記者在選舉投票現場報道稱，在伊斯坦布爾的Kasimpasar區，三位朋友在投票後前去咖啡館喝茶。但對於這些來自庫爾德少數民族的土耳其人來說，心情並不愉快，他們說自己在土耳其感到 "被歧視"。本台在選舉現場的特約記者奧羅爾-拉蒂格（Aurore Lartigue）報道說，他們都投票給了基利奇達羅格盧，他們要對埃爾多安說不。

一位選民稱，"這非常令人沮喪。 我們已經感覺到我們的自由被削弱了，因經濟危機而變得更糟。我們很難養活自己，沒錢買藥......我們已經沒有什麼前景了。

他們3人是中學教師，他們說他們的收入約為15,000土耳其里拉，而他們的房租就在8至10,000土耳其里拉之間。

現任總統埃爾多安今天上午在伊斯坦布爾投票，由他的妻子陪同。

反對派候選人凱末爾基利奇達羅格盧剛剛在安卡拉的阿根廷路小學投票站投了票。在等待見他的人群中，一位退休婦女來給他帶了一首她的母親為他寫的詩。

在離開投票站時，這位候選人呼籲他的 "同胞們去投票，以擺脫專制政權"。

土耳其主要的親庫爾德左翼政黨HDP的前領導人在監獄中呼籲人們去投票。

塞拉哈廷-德米爾塔斯(Selahattin Demirtas)是2016年總統選舉的前候選人，他在選舉中贏得了略高於8%的選票，他在Twitter上發布了一張顯示他投票的檔案照片，呼籲土耳其人在本周日好好行使他們的投票權。但自2016年以來，他因被判犯有 "恐怖主義 "罪而被監禁。