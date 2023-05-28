澤連斯基向烏最高拉達提案，對伊朗實施為期50年制裁

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據烏通社報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月27日向烏克蘭最高拉達（議會）提交了一份法案，批准烏克蘭國家安全與國防事務委員會關於對伊朗實施制裁的決定。據烏克蘭最高拉達的網站介紹，決議草案已提交給該議會的領導層和其國家安全、國防和情報委員會審議。

烏克蘭總統澤連斯基與被擊落的無人機資料圖片

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這一由澤連斯基發起的法案題為“關於批准烏克蘭國家安全與國防事務委員會2023年5月27日‘關於對伊朗伊斯蘭共和國實施部門性特別經濟和其他限制性措施（制裁）’的決定的決議草案”。報

導指，根據該文件的一份附件，這些制裁將實施50年。此前，澤連斯基在接受意大利媒體採訪時說，伊朗向俄羅斯出售了1000多架無人機和“其他武器”。

據《烏克蘭真理報》報導，根據法案文件，對伊朗的制裁適用期為50年，包括完全禁止貿易業務，暫停在烏克蘭的資源、航班和運輸的過境，防止伊朗居民的資本外流。

烏克蘭內閣、國家安全局、對外情報局、國家銀行和其他國家主管部門將執行和監督制裁。該文件還建議禁止烏克蘭居民在伊朗的任何投資以及技術和知識產權轉讓。

此外，法案建議暫停伊朗發行的電子支付手段（包括轉賬、結算和現金提取）。烏克蘭國家銀行也被禁止註冊由伊朗運營的國際支付系統。

據悉，制裁措施將在經過烏克蘭國家安全與國防事務委員會通過、總統執行和最高拉達批準的過程後生效。伊朗被指一直在向俄羅斯提供其“見證者”自殺式無人機，以打擊烏克蘭的關鍵基礎設施。

4月25日，烏克蘭內閣會議決定向烏國家安全與國防事務委員會提交，對伊朗實施部門制裁的建議。澤連斯基早前已執行了對外國實體和個人實施制裁的決定。限制性措施已適用於300名個人，對象包括俄羅斯、伊朗和敘利亞的公民。約有141個法律實體也受到制裁。

據烏克蘭國防部介紹，俄羅斯從周六夜晚到周日早上一夜之間出動創紀錄的54架無人機攻擊首都基輔等地，是去年2月全面入侵以來對基輔“最重大的”無人機攻擊行動，但這些無人機大都被擊毀。當局說，這是俄羅斯本月第14次以無人機攻擊基輔。