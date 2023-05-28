美國主導的印太會談就供應鏈預警達成協議

美國/ IPEF 國家/供應鏈

美國商務部報告稱，參與美國牽頭的印太經濟框架 (IPEF) 的 14 個國家的貿易部長會談基本完成，並達成一項使供應鏈更具彈性和安全性的協議。路透社說，這標誌着長達一年的談判產生第一個具體成果。

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美國商務部長吉娜雷蒙多27日在底特律舉行的新聞發布會上表示，同類首創協議要求各國成立一個機構來協調供應鏈活動，並建立一個“危機應對機制”，及時向 IPEF 國家發出潛在供應中斷的預警。該協議為 IPEF 國家提供了一個緊急溝通渠道，以便在供應鏈中斷期間尋求支持，在危機期間更緊密地協調並更快地恢復。

雷蒙多提到新冠病毒疫情大流行期間半導體短缺導致美國汽車生產停工，導致數千名工人閑置。她稱，“我可以告訴你們，我很想在新冠疫情期間就擁有這個危機應對機制。它絕對會幫助我們確保美國的就業並保持供應鏈的運轉。”

IPEF 國家的供應鏈協議還包括一個新的勞工權利諮詢委員會，旨在提高供應鏈中的勞工標準，由政府、工人和僱主代表組成。

據該報道，美國商務部主導了IPEF 國家供應鏈談判，這也是 IPEF 談判的四大“支柱”之一，代表了拜登政府在亞洲的主要經濟倡議，部分目的是為該地區國家提供與中國建立關係的替代方案。

中國沒有參與 IPEF 的討論，但參加了在底特律舉行的亞太經合組織 (APEC) 貿易談判，該談判於周五結束。會議承諾實現更具包容性的貿易，但沒有發表會議聯合聲明。

路透社說，IPEF 的其他三大支柱即貿易、氣候轉型以及勞工和包容性，更為複雜，預計談判需要更長的時間。但美國官員的目標是在 11 月舊金山 APEC 領導人峰會之前取得更多成果。