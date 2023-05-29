南非給予金磚國家峰會與會者外交豁免權，普京或將可以赴會

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據南非《商報》等媒體報導，南非政府5月29日宣布對定於6月1日至2日在開普敦舉行的金磚國家部長級會議，以及8月22日至24日在約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤的與會者，給予他們會議期間的外交豁免權。這可能為被國際刑事法院發出逮捕令的俄羅斯總統普京出席峰會打開大門。

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由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的新興市場集團將在南非約翰內斯堡舉行金磚國家領導人峰會，在國際刑事法院發出對普京的逮捕令後，普京能否出席峰會尚不確定。作為《國際刑事法院羅馬規約》的締約國，南非法理上有義務執行對普京的逮捕令。

南非外交部長潘多爾(Naledi Pandor)在宣布這一消息的政府公告中表示，相關決定符合南非2001年《外交豁免權和特權法》及1946年《聯合國特權和豁免公約》與1947年《專門機構特權和豁免公約》。

報導指，在國際刑事法院3月對普京發出逮捕令後，如果他將出席8月的約翰內斯堡峰會，南非政府正在考慮其法律選擇。南非是《國際刑事法院羅馬規約》的締約國，有義務對逮捕令採取行動。

南非國際關係與合作部（外交部）發言人蒙尼拉(Clayson Monyela)告訴News24新聞網稱，宣布豁免權是程序上的例行公事，與俄羅斯總統沒有關係。

蒙尼拉說，“這是我們每次主辦國際會議或峰會時的例行公報。今天（星期一）發布公告，是因為本周末或本周在開普敦有一個金磚國家外長會議，我們還包括8月舉行的峰會。”

蒙尼拉補充說，“這很正常。它是例行公事。這沒有什麼特別的。這與俄羅斯總統沒有關係。這是我們每次主辦國際會議或首腦會議時公布的豁免權公報。”

總部位於約翰內斯堡的非政府組織，南非訴訟中心主任弗利茲（Nicole Fritz）在受訪時表示，該通知不能凌駕於《國際刑事法院羅馬規約》之上，宣布的外交豁免權對南非的國內或國際國際刑事法院義務不適用。