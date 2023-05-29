博雷利：俄羅斯仍在試圖贏得戰爭，不會去進行談判

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）5月29日表示，他認為俄羅斯在仍試圖贏得烏克蘭戰爭時不會願意進行談判，並補充說他對今年夏天這場衝突可能發生的情況“不樂觀”。

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據路透社報導，博雷利周一在西班牙巴塞羅那的一個活動上說：“我看到雙方都在集中兵力，俄羅斯有明確的意願試圖贏得這場戰爭”。他指出，“（俄羅斯）在試圖贏得這場戰爭之前不會去進行談判。” 他提及，俄方一再表明，在其軍事目標達成之前，不會停止這一行動。

在博雷利發表評論的同日，俄方稱俄軍襲擊了烏克蘭空軍基地，烏軍炮擊了俄羅斯境內的工業設施，雙方在基輔希望成為決定性的反攻之前都在尋求佔據戰場上的上風。

博雷利當天在活動期間向媒體表示：“我擔心，從現在到夏天，戰爭將繼續下去。普京在那裡集結了30多萬人，是他發動入侵時人數的兩倍”。他補充說，俄羅斯在烏克蘭的軍事存在是“巨大的”，俄方仍然每天轟炸烏克蘭並破壞民用基礎設施。

博雷利說，“我擔心的是，他們（俄羅斯）沒有計畫就不會這樣做。我們必須做好準備，這意味着繼續幫助烏克蘭，因為如果我們不幫助它，烏克蘭就無法保衛（自己）。”