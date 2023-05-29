反塑料污染條約：巴黎會談的第一天以“有些樂觀”結束

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正在巴黎進行的反塑料污染談判第二輪會議應該進入問題的核心。

海洋塑料污染是許多海洋物種和人類的災難。

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法新社周一報道，正在巴黎進行的、旨在達成一項終止塑料污染條約的談判的第一天會議以“有些樂觀”結束。法新社表示，達成反塑料污染條約是個“巨大”的挑戰，但“並非無法克服”。

來自175個國家的代表們正在聯合國教科文組織的總部，參加國際談判委員會(INC)的第二輪會議，以達成一項涵蓋塑料整個生命周期的歷史性協議。

國際談判委員會的執行秘書喬蒂·馬圖爾-菲利普(Jyoti Mathur-Filipp)周一傍晚在新聞發布會上說，經過初步的交流，選舉出了應該主持談判的主席團成員，但是，“現在真的應該進入到問題的深處”。

喬蒂·馬圖爾-菲利普再一次介紹了日程表：在巴黎的會議之後，還計畫舉行另外三輪談判，下一輪將在11月份舉行，然後明年再舉行兩輪談判，然後“在2025年中的外交大會期間”通過條約。

國際談判委員會的主席Gustavo Meza-Cuadra Velasquez說，“本周會談的目標是啟動討論”以“了解條約中必須包含哪些要素，(...)確定趨同點，確定哪些點需要更多的討論和研究。”他補充說，“我們知道這不是一件容易事，但我們是有些樂觀的。”

馬圖爾-菲利普女士總結說：“我們走在正確的軌道上，我們需要實現衝刺(...)，我們可以做到，我們會做到的。”

法新社還報道，在談判會場的外面，非政府組織在繼續施加壓力，他們尤其抗議有塑料企業的代表也出現在討論會議上。