埃爾多安連任土耳其總統獲得“超寬幅”國際祝賀

土耳其/國際

已執政20年的土耳其現總統埃爾多安在5月28日第二輪投票中，以52,14 %對47,86 % 戰勝對手社民黨人凱莫爾-基利奇達羅格魯（Kamal Kiliçdaroglu）。然後，他收到了一長串國家領導人的祝賀：從普京到拜登，從巴黎到北京，以及烏克蘭總統澤連斯基...。

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據法新社介紹：

普京---最近與埃爾多安總統密切合作的俄羅斯總統普京說，埃爾多安先生的勝利是他作為國家領導人"全心全意工作的合理結果"，也是公眾支持其政策的"明確證明"。普京特別提到埃爾多安為"加強國家主權和推行獨立的外交政策"所做的"努力"。

土耳其作為北約成員，在敘利亞等對莫斯科至關重要的戰略地區擁有影響力，並在烏克蘭衝突中發揮了調解作用。

拜登---美國總統拜登在推特上表示，他期待着與作為北約盟友的土耳其總統繼續就雙邊問題與全球挑戰一起工作"。

美國國務卿安東尼-布林肯也表示，他"期望繼續與土耳其人民選擇的政府合作"。

馬克龍---法國總統馬克龍是第一批公開祝賀土耳其強人埃爾多安的歐洲領導人之一。他說，法國與土耳其有"巨大的挑戰需要共同面對"。

馬克龍在推特上寫道，這些"挑戰"包括"歐洲恢復和平，以及我們歐洲-大西洋聯盟和地中海的的未來"。馬克龍還說，他要與他祝賀的埃爾多安總統一起，“我們繼續前進"。

澤連斯基---烏克蘭總統澤連斯基在推特上祝賀埃爾多安時說，"我們希望為了我們兩國的利益進一步加強戰略夥伴關係，並為歐洲的安全和穩定加強我們的合作"。

土耳其在續簽糧食運輸協議中發揮了關鍵作用，根據該協議，莫斯科同意讓基輔在一定時期內出口穀物。

習近平---中國國家主席習近平周一祝賀埃爾多安在總統選舉中獲勝，並在新的五年任期內擔任土耳其國家元首。

在中國新華社發布的消息中，習近平說他"準備與埃爾多安合作，促進相互理解和支持"，並加強"兩國的戰略合作關係"。

早些時候，北京外交部發言人毛寧在給埃爾多安先生的祝賀中強調，北京"非常重視與土耳其的關係"。“中國渴望與土耳其合作，將我們的戰略合作關係提升到新的高度"，並說，"我們鼓勵土耳其走符合其國情的發展道路，希望土耳其在埃爾多安總統的領導下繼續取得發展進步"。

許多逃離中國新疆的維吾爾人在土耳其受到庇護。埃爾多安也曾譴責北京對維吾爾人的鎮壓，但近些年來，他在這個問題上變得謹慎，鮮少就維吾爾人在新疆的遭遇發言。

蘇納克---倫敦強調與土耳其"在北約中共同面對威脅"。英國首相蘇納克在推特上祝賀埃爾多安，並表示，他"期待着繼續我們兩國之間的緊密合作，無論是發展貿易還是作為北約盟友共同應對安全威脅"。

朔爾茨---德國總理朔爾茨說，他希望埃爾多安先生的連任將為兩國關係提供"新的動力"，以"推進共同議程"。在推特上，朔爾茨將兩國描述為"親密的夥伴和盟友"，並指出兩國"人口和經濟深深地交織在一起"。

朔爾茨周一發布的聲明說，他已通過電話邀請連任的土耳其總統埃爾多安訪問柏林。他補充說，同為北約成員國的德國和土耳其希望"以新的動力對待兩國政府之間的合作"，並 "在早期階段就共同的優先事項達成一致"。為此，埃爾多安總統已被"邀請到柏林進行首次訪問"，但他沒有具體說明訪問的日期。

聯合國---聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯向埃爾多安先生表示祝賀，他的發言人斯特凡-杜亞里克說，聯合國"期待進一步加強土耳其和聯合國之間的合作"。

瑞典---呼喚“共同安全”。瑞典首相剋里斯特松對埃爾多安的連任表示歡迎說："我們的共同安全是未來的一個優先事項"。

作為北約成員國的候選國，瑞典仍然面臨著土耳其的否決，土耳其指責瑞典是"恐怖分子"，特別是庫爾德工人黨（PKK）成員的庇護所。而埃爾多安的對手凱莫爾-基利奇達羅格魯最庫爾德工人黨的態度較為溫和。

歐盟---與土耳其"發展關係"。歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩和歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾在推特上留言表示"期待""進一步發展歐盟與土耳其的關係"。

土耳其是歐盟的正式候選國，但自2005年開始的入盟談判幾年來一直處於停滯狀態。

歐盟與安卡拉的關係很困難，安卡拉仍然是一個關鍵的合作夥伴，特別是在涉及到移民問題時。

沙特和海灣國家---根據沙通社（SPA）發表的聲明，沙特阿拉伯王儲穆罕默德-本-薩勒曼向土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安發出了"真誠的祝賀和對他成功的良好祝願"。

2018年底沙特記者賈邁勒-卡舒吉在伊斯坦布爾被沙特政府特工隊謀殺後，利雅得和安卡拉之間的關係被凍結了三年多，埃爾多安當時指責"沙特政府的最高層"策畫了這次謀殺。去年，土耳其司法部門結束了謀殺案的審判，為兩個地區大國之間的和解鋪平了道路。

海灣合作委員會（GCC）的其他成員國--阿曼、阿聯酋、巴林、卡塔爾和科威特--也向埃爾多安先生表示祝賀。

印度---莫迪對印度-土耳其"雙邊關係"充滿信心。印度總理納倫德拉-莫迪在推特上向埃爾多安先生表示祝賀，說他相信"我們的雙邊關係和在全球問題上的合作將在未來的時間裡繼續增加"。