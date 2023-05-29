基輔再遭轟炸 西部軍事基地被擊中 基輔評估俄軍意圖

俄羅斯加緊轟炸烏克蘭，今天上午再向基輔射11枚導彈，烏軍稱他們全部攔截。基輔軍官部門指，莫斯科正"試圖耗盡烏克蘭的防空力量"。烏克蘭地面部隊指揮官說："我們發動攻勢的時機很快就會到來"。

2023年5月29日俄軍在24小時內第二次轟炸基輔，連發11枚導彈，在這次不尋常的白天襲擊中，烏軍攔截的導彈碎片落地，社區工人修復了高架電線"。

廣告 繼續瀏覽後續

基輔在5月29日周一上午遭到俄羅斯新一輪空襲，至少有一人受傷。稍早，烏克蘭當局在一份罕見的公開聲明中承認，該國西部一個軍事基地在夜間的另一波襲擊中被擊中。

經過一夜的轟炸，法新社記者周一上午在基輔聽到空襲警報再次響起，隨後在當地時間上午11點10分左右（格林尼治標準時間8點10分）發生了一系列爆炸。

基輔市長維塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）在電報群（Telegram）上寫道："城市中的爆炸，發生在中心的部分地區"。基輔軍事當局補充說，"防空系統正在行動"。

自本月初以來，俄羅斯加強了對烏克蘭首都的空襲，但到目前為止，幾乎所有的空襲都發生在夜間。

據基輔市長說，現階段有一名男子受傷並住院。據軍事管理部門稱，被擊落的導彈碎片落在首都的北部和東部至少三個區，引起了一場火災。

據軍事管理部門稱，被擊落的導彈碎片落在首都北部和東部的至少三個區，引起了一場火災。

該消息還說，"所有（俄羅斯）的空中目標都被烏克蘭防空系統成功擊中"，該消息還指控"俄羅斯人清楚地表明，他們的目的是摧毀平民人口"。

今天早些時候，位於烏克蘭西部的赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地區政府報告說，一個軍事地點在夜間被俄羅斯的攻擊擊中。該地區政府在電報群（Telegram）上說，俄軍襲擊了幾個地點，包括赫梅利尼茨基地區的一個軍事地點，導致"燃料庫起火"，一個建議機場受損，並補充說，控制火勢的工作正在繼續。

“耗盡防空力量”

這個消息來源補充說， 五架飛行器已經停止使用"，但沒有給出任何進一步的細節，據行政部門稱，"一條簡易機場的維修工作已經開始"。

烏克蘭當局沒有提供可能的傷亡數字，只說信息"正在澄清中"。

這是烏克蘭當局非常罕見的公開聲明。之前，自2022年2月俄羅斯入侵開始以來，烏克蘭軍方幾乎沒有透露過他們的軍事損失。

西部的轟炸是俄軍周日晚間對烏克蘭發動大規模空襲的一部分，發生在俄羅斯對基輔進行前所未有的無人機襲擊嘗試的第二天。

烏克蘭軍隊總司令瓦列里-紮魯什尼周一在電報群（Telegram）上說，"昨晚，佔領者從裏海上空的飛機上發射了"多達40枚巡航導彈"，從北部和南部發射了"約35架無人機"，攻擊了軍事場所和烏克蘭的重要基礎設施"。

據首都基輔的軍事管理部門稱，僅在首都基輔，一夜之間烏軍就摧毀了"40多個空中目標"被摧毀，這是本月初以來對首都的第15次襲擊。

首都基輔市長維塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）在電報上說："對於首都來說，這又是一個艱難的夜晚"。他還高興地說，"由於防空部隊的專業精神"，這次襲擊沒有造成任何人員傷亡或重大損失。

基輔的軍事管理部門說，俄羅斯人通過他們的反覆轟炸，"試圖耗盡烏克蘭的防空力量"，並"使平民百姓處於深度心理緊張狀態"。

幾個月來，烏克蘭一直在準備對佔領該國南部和東部廣大領土的俄羅斯軍隊進行重大反擊。

烏克蘭地面部隊指揮官賽爾斯基（Okesandre Syrsky）將軍周一說："我們發動攻勢的時機很快就會到來"。