平壤宣布發射“衛星” 日本稱若犯領空隨時摧毀

朝鮮/導彈/日本/韓國

日本周一宣布，他被朝鮮告知即將發射衛星，並認為這是暗藏彈道導彈的發射。日本防務省宣布其反導彈系統已經就位，隨時準備“摧毀”來犯的朝鮮導彈。韓國未說明是否被朝鮮告知，但發出嚴厲聲明敦促平壤撤銷非法發射。

圖片取自朝鮮KRT發布的一段視頻，顯示它所說的從朝鮮一個未披露的地點發射的彈道導彈2023年2月。

廣告 繼續瀏覽後續

日本海岸警衛隊發言人告訴法新社，平壤知會日本海岸警衛隊，一枚火箭將在5月31日至6月11日之間發射，預計將在黃海、東中國海和菲律賓呂宋島東部附近地區墜落。

法新社介紹說，朝鮮在2012年和2016年分別試射了彈道導彈，並將這些導彈描述為衛星發射，這些導彈飛越了日本南部的沖繩縣。

金正恩去年公布的平壤的關鍵國防項目之一是開發偵察衛星，並在今年4月中旬下令發射。但分析人士指出，太空發射能力與洲際彈道導彈（ICBM）的發展在技術上存在重大重疊。

“嚴重違反”

日本首相岸田文雄辦公室在推特發布消息稱，他已就"朝鮮通知發射其描述為衛星的彈道導彈"作出指示。

岸田先生說："即使它被描述為衛星，使用彈道導彈技術進行發射也是違反聯合國安全決議的行為，是威脅人民安全的嚴重問題。

日本防衛省說，它已命令航空自衛隊擊落任何被確認會降落在日本水域的彈道導彈，並補充說，為此部署的SM-3攔截導彈和愛國者PAC-3導彈已經到位。

據共同社說，日本防衛相濱田靖一基於日本《自衛隊法》，發出攔截導彈的“摧毀令”。他稱，若朝鮮導彈落在日本疆域，日本可使用“海基攔截導彈”（SM-3）、以及地對空攔截導彈“愛國者3”（PAC-3）實施攔截。“愛國者3”已被部署在沖繩縣宮古、石垣、與那國3個島上。

路透說，這是自2016年以來，日本首次決定將其防禦系統置於警戒狀態，以應對來自朝鮮的發射。

韓國嚴厲警告

韓國國防部在接受法新社詢問時，沒有證實它是否被朝鮮告知即將進行發射，但韓國外交部隨後發表了一份措辭強烈的聲明，敦促朝方立刻撤銷非法的發射計畫。

據韓聯社報道，該聲明強調，朝方所謂“發射衛星”嚴重違背聯合國安理會有關禁止一切利用彈道導彈技術的發射行為的決議，是任何借口都無法為其開脫的非法行徑。

韓國外交部的聲明還說，韓國將在韓美日緊密合作的基礎上與國際社會協作，堅決應對朝方挑釁。

韓國世宗研究所朝鮮研究中心的分析家Cheong Seong-chang告訴法新社，平壤通知日本但不通知韓國的通信策略可能與首爾和華盛頓周四在朝韓邊境以南25公里處開始的大型聯合演習有關。