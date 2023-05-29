托卡耶夫：欣賞盧卡申科的幽默，沒任何必要加入俄白聯盟國

俄羅斯/白俄羅斯/哈薩克斯坦

據哈通社報導，哈薩克斯坦總統托卡耶夫5月29日視察北面鄰俄羅斯的北哈州時表示，“不久前，白俄羅斯總統盧卡申科建議哈薩克斯坦也加入俄白聯盟國，我很欣賞他的幽默感。我認為，加入聯盟國對於哈薩克斯坦是沒有任何必要的”。盧卡申科在俄羅斯第一頻道28日播出的專訪中提議，如果其他任何國家想加入俄白聯盟國，那麼這些國家“都會有核武器”。他的這一發言隨後引發廣泛關注。

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俄白聯盟國前身為俄白共同體，是由俄羅斯和白俄羅斯於1997年4月2日簽訂《白俄羅斯和俄羅斯聯盟條約》而設立的超國家實體。5月25日，盧卡申科表示，作為與俄羅斯就在白俄羅斯共和國部署戰術核武器達成協議的一部分，核武器的轉移已經開始。

盧卡申科在俄羅斯第一頻道周日播出的專訪中提議，希望擁有核武器的國家可以加入俄白聯盟國。盧卡申科提及：“如果有人擔憂。我認為，哈薩克斯坦總統在這個問題上憂心忡忡。沒有人反對哈薩克斯坦和其他國家建立密切關係，如同我們和俄羅斯聯邦這樣的關係。這很簡單，加入俄白聯盟國就解決了，所有人都會有核武器。”

盧卡申科指出，這是他本人的觀點，而不是俄方意見。他補充說，“我認為，這是可行的。我們在戰略上應當理解，我們擁有獨一無二的機會聯合起來”。對於白俄領導人的提議，托卡耶夫在第二天回應稱：“不久前，白俄羅斯總統亞歷山大·格里戈里耶維奇·盧卡申科建議哈薩克斯坦也加入俄白聯盟國。我很欣賞他的幽默感。我認為，加入聯盟國對於哈薩克斯坦是沒有任何必要的。”

托卡耶夫補充說，“我們已經有了其他的一體化組織，其中之一就是歐亞經濟聯盟（俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞）。至於核武器，我們對此更是沒有需求。因為我們是《不擴散核武器條約》和《禁止核試驗條約》的締約國。我們始終將致力於履行我們在這些國際文書下的承諾。”

托卡耶夫還表示，在廣袤的大歐亞區域內，應以經濟發展為中心開展務實合作，建立一個堅實的共同市場，這是符合所有國家共同利益的選擇。

此外，白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭周一參加在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發舉行的中歐和東歐安全問題會議。她呼籲歐盟維持對盧卡申科當局的制裁，並表示俄烏戰爭的進程和白俄羅斯的命運是聯繫在一起的。她強調，“白俄羅斯的命運和烏克蘭的命運交織在一起，白俄羅斯是危機的一部分，但它也可能是解決問題的一部分。”