烏克蘭最高拉達通過對伊朗實施為期50年制裁的決議草案

烏克蘭/伊朗/國際

據烏通社報導，烏克蘭最高拉達5月29日以328票贊成、0票反對、0票棄權及31人未參與投票的唱名表決結果，批准了烏國家安全與國防事務委員會關於對伊朗伊斯蘭共和國實施部門性特別經濟和其他限制性措施（制裁）的決定。這一由澤連斯基總統發起的法案規定對伊朗實施為期50年的制裁，特別是完全禁止貿易業務，終止在烏克蘭境內的資源、航班和運輸的過境，並防止伊朗居民提取資產。此外，預計將禁止烏克蘭居民在伊朗的任何投資以及技術、物品權利和知識產權的轉讓。

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據《烏克蘭真理報》報導，根據法案文件，對伊朗的制裁適用期為50年，包括完全禁止貿易業務，暫停在烏克蘭的資源、航班和運輸的過境，防止伊朗居民的資本外流。烏克蘭內閣、國家安全局、對外情報局、國家銀行和其他國家主管部門將執行和監督制裁。該文件還建議禁止烏克蘭居民在伊朗的任何投資以及技術和知識產權轉讓。

此外，法案建議暫停伊朗發行的電子支付手段（包括轉賬、結算和現金提取）。烏克蘭國家銀行也被禁止註冊由伊朗運營的國際支付系統。伊朗被指一直在向俄羅斯提供其“見證者”自殺式無人機，以打擊烏克蘭的關鍵基礎設施，造成了巨大的經濟損失和平民傷亡。

美國在3月底宣布對來自伊朗和土耳其的四家公司和三名個人實施追加制裁，因為他們在伊朗的無人機和武器開發項目中發揮了作用。去年12月，歐盟也宣布對伊朗和四個實體進行制裁，“因為他們在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中所使用的無人機的開發和交付中發揮作用”。

澤連斯基當晚在發表例行視頻講話時提及，“今天是非常漫長的一天，對於我們的許多人來說，它開始得很早。每天都發生幾次俄羅斯恐怖襲擊。（伊朗）‘見證者’（無人機）、巡航導彈、彈道導彈。制導航空炸彈。感謝我們的防空部隊——所有天空的捍衛者——今天至少挽救了數百人的生命。僅在一日之內。大多數‘見證者’（無人機）和導彈都被擊落。”

澤連斯基表示：“但每一次這樣的恐怖襲擊都讓我們和整個世界回到一個明顯的結論：俄羅斯想要在邪惡的道路上走到盡頭，即失敗，因為邪惡沒有也不可能有除了失敗之外的任何其他目的。”

澤連斯基補充說，“世界必須看到恐怖失敗。當烏克蘭人手中的‘愛國者’（反導系統）確保100%擊落任何俄羅斯導彈時，恐怖就會失敗。”

澤連斯基強調，“當世界加大對俄羅斯的壓力，特別是制裁，當恐怖分子的孤立程度增加，當它的前夥伴對與莫斯科的任何親密關係感到羞恥時，恐怖就會失敗。”