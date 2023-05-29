菲律賓 美國 日本 6.1啟動聯合演習 澳洲以觀察員加入

菲律賓/美日/中國/南海

美國、日本和菲律賓的海岸警衛隊本周啟動在南中國海的聯合演習，這是三國首次進行此類演習，背景是中國在該地區的行動日益引發關注。

菲律賓海岸警衛隊船BRP Malapascua號（左）與BRP Sierra Madre號，菲律賓海軍陸戰隊駐紮在有爭議的南沙群島第二托馬斯淺灘，維護馬尼拉的領土主張。法新社是受邀加入兩艘菲律賓海警船的幾家媒體之一，照片拍攝於2023年4月23日。

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據菲律賓海岸警衛隊發言人巴利洛（Armand Balilo）今天5月29日周一宣布，菲律賓美國日本海上警衛隊這次在南中國海的聯合演習將於6月1日至7日在巴丹省水域舉行，他並說，該演習由美國和日本提出倡議，澳大利亞將作為觀察員加入。

巴利洛先生說，參加此次演習的有菲律賓的四艘船，以及美國和日本各一艘船，演習的目的是“改善搜救合作與執法”。

日本和美國在今年2月與菲律賓接觸，要求舉行聯合海上演習，同月，馬尼拉指責中國在南中國海的侵略活動，北京聲稱南海的大部分地區是中國的領土。

巴利洛在新聞發布會上說，"這對菲律賓海岸警衛隊來說，是正常的例行活動"。他補充說，"與同行組織演習並無不妥”。

路透社說，日本、澳大利亞和美國，經常譴責中國在南海的軍事化行為，並在小馬科斯接替其親北京的前任杜特爾特之後，尋求與菲律賓建立更緊密的關係。

在小馬科斯的領導下，菲律賓與美國的關係更加緊密，他對中國的行為越來越有意見，包括據稱，中方向一艘菲律賓的海軍食品補給船發射"軍事級別的激光"。

中國抱怨在有爭議的南沙群島的菲律賓控制區附近有大量所謂的民兵。中國堅持認為，中國海岸警衛隊的行動是合法的，是在自己的水域內進行的。

據菲律賓海岸警衛隊發言人巴利洛先生說，下一次的海上演習將包括模擬反海盜行動，並可能包括“攔截”攜帶大規模毀滅性武器的船隻。