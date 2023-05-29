韓國與太平洋島國峰會在首爾舉行

韓國/太平洋島國峰會

韓國-太平洋島國首腦峰會在首爾舉行，發布2023共同宣言，要維護地區穩定，打造一個繁榮昌盛、可持續韌性發展的太平洋。

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韓聯社5月29日發自首爾的報道，韓國總統尹錫悅5月29日與太平洋島國論壇（PIF）成員國領導人共同出席韓國-太平洋島國峰會，並一致認為雙方的印太戰略有着契合點，商定持續深化合作。

韓國-太平洋島國峰會當天在原韓國總統府青瓦台舉行，會議發表“2023韓國-太平洋島國領導人宣言”，核心內容是維護地區和平穩定，為打造繁榮昌盛、實現可持續韌性發展的太平洋，設定各領域的合作方向。

韓聯社說，峰會商定在海洋、氣候、能源、網絡、衛生等領域建立全面安全合作關係，韓方還將加大對太平洋島國經濟發展的支持力度。韓國承諾將把向太平洋島國提供的官方發展援助（ODA）規模增至原先的2倍，即到2027年將援助規模增加到3990萬美元。此外，在當前日本福島核污染水排海引發爭議的背景下，會議還強調保護海洋不受放射性物質污染的必要性。

太平洋島國對韓國釜山申辦2030世博會表示歡迎，韓國呼籲對方在聯合國選舉安理會非常任理事國時支持韓方。雙方就每兩年舉行一次外長會議並繼續舉行峰會達成一致。

此外，韓國總統尹錫悅還分別與太平洋十國領導人舉行會晤，前一天尹錫悅會晤了基里巴斯、湯加、圖瓦盧、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞五國領導人，今天他又同庫克群島、馬紹爾群島、所羅門群島、紐埃和帕勞領導人接連舉行了雙邊會談。