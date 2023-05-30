俄羅斯正試圖讓烏克蘭的防空防禦系統衰竭

國際/俄羅斯/烏克蘭戰爭

法新社援引一些官員和專家們表示，俄羅斯最近幾乎每天都對基輔發動襲擊，在清晨甚至是在白天發射導彈和無人機，以削弱烏克蘭的防空系統。

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法新社表示，雖然烏克蘭聲稱已經成功攔截了大部分的俄羅斯導彈，落下的碎片也只造成兩人死亡，但俄羅斯的這些襲擊很耐人尋味，因為基輔遠離主要前線，也不構成主要的軍事目標。

官員和分析人士們認為，這些襲擊的目的是為了給基輔計畫中的春季大反攻的準備工作製造障礙，並耗盡烏克蘭的防空能力。

一位要求匿名的烏克蘭高級官員告訴法新社說，“這是他們對烏克蘭反攻準備工作的反應。”“預期的攻擊讓他們感到緊張”。

這名烏克蘭高級官員補充說，“他們正試圖降低我們的能力：清空我們的地對空導彈庫存並轉移我們的部隊。”這名烏克蘭高級官員還強調，與烏克蘭軍隊發射的現代化的防空導彈相比，莫斯科使用的伊朗製造的沙赫德（Shahed）無人機，成本較低。

和俄羅斯宣傳做鬥爭的烏克蘭“信息抵抗”組織的一名軍事觀察員Oleksandr Kovalenko說，俄羅斯軍隊正試圖定位烏克蘭的防空系統並讓它們忙於應對，以便它們不會被重新部署到其他地方。

根據美國智庫“戰爭研究所”的說法，“俄羅斯軍隊已經開始了一場新的戰役（......），以期削弱烏克蘭的反攻能力”。

烏克蘭外交部長Dmytro Kouleba周二在推特上表示，這些襲擊“旨在耗盡烏克蘭的防空系統”。他呼籲歐盟和北約夥伴“增加防空系統和彈藥的生產及供應”。