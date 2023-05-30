印中分歧涉及媒體領域，雙方互派記者因簽證問題所剩無幾

印度/中國/媒體

據《華爾街日報》30日報導，最近幾周，印度和中國互相變相驅逐了派駐對方國家的多名記者，幾乎去除了雙方的媒體接觸，加深了世界上兩個人口最多的國家之間的分歧。據知情人士稱，新德里方面本月拒絕為在印度的最後兩名中國官媒記者續簽簽證，他們來自新華社和中國中央電視台。印度媒體在今年年初還有四名駐中國的記者。一位中國官員說，他們中至少有兩人還沒有獲得回到中國的簽證。知情人士說，第三名印度記者本月被告知他的官方認證被取消了，他人仍在中國。

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報導指，兩國間有關駐外記者的對等舉動可能會加劇中印之間的矛盾，自從2020年6月在有爭議的中印邊境發生致命對峙事件以來，兩國的關係已經惡化。自那時起，這兩個金磚國家成員之間一度溫暖的關係變得易怒，並蔓延到廣泛的雙邊爭端。

印度已經轉向更積極地參與美日印澳四方安全對話（Quad）機制，而中國將它視為對其包圍和遏制的嘗試。新德里和北京之間的關係在其他方面也出現了惡化。印度已經禁止了幾十個中國移動應用程序，包括TikTok、微信和其他來自中國的全球熱門應用程序，有效地將它們鎖在快速增長的印度市場之外。

最近幾個月，中國對印度阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）的一些地名進行了重新命名。5月22日至24日，二十國集團（G20）旅遊工作組會議在印控克什米爾地區首府斯利那加舉行。由於該地屬於爭議地區，印度作為G20輪值主席國在此召開會議的決定遭到了中國等國抵制。

自1947年印巴分治以來，克什米爾地區一直是印度和巴基斯坦爭端的中心，兩國都聲稱完全擁有該地區，但只控制其部分地區。而中印兩國的領土爭端包括拉達克這一相鄰的戰略地區。報導指，記者的驅離給中國和印度之間不斷下滑的關係增加了另一個層面，減少了兩個擁有核武器的鄰國之間的交流和能見度，兩國的人口總數佔世界總人口的三分之一以上。

近年來，對外國記者資格認證作為一個地緣政治問題的重要性不斷上升，因為各國政府越來越多地將新聞界人士視為本國外交政策的延伸。2020年初，中國驅逐了十幾名美國記者，包括《華爾街日報》的記者，而美國曾對中國記者的認證數量設置了上限。當年晚些時候，在兩國緊張關係升級的情況下，澳大利亞的所有駐華記者都離開了中國。

總部設在紐約的保護記者委員會（CPJ）上個月說，2022年被監禁的記者人數創下了紀錄。今年3月，俄羅斯當局拘留了《華爾街日報》記者埃文·格什科維奇（Evan Gershkovich），指控他“從事間諜活動”。《華爾街日報》和美國政府堅決否認這一指控。中國和印度幾乎凍結對方駐外記者的舉動表明，兩國關係可以迅速惡化。

據知情人士說，剩下的最後兩名中國官媒記者在其簽證到期後已經離開了印度。他們中的一些人說，目前在印度已經沒有剩餘的中國官媒記者，這可能是至少自20世紀80年代以來的第一次。

中方也同樣拒絕了印度駐華記者的採訪證。據知情人士說，上個月，印度最大的報紙之一，私營的《印度教徒報》和國營的印度廣播公司（Prasar Bharati）的記者在中國境外旅行時被禁止返回，而《印度斯坦時報》的一名記者本月被告知其記者證被取消。

中國外交部發言人毛寧上個月將禁止《印度教徒報》和印度廣播公司的記者採訪稱為， “維護中國媒體機構合法權益的適當對策”。此前，印度從2017年開始收緊對中國駐印記者的規定，包括將一些簽證期限縮短至僅一個月。毛寧當時提到，另外兩家印度媒體仍有記者在中國。印度駐華大使館的發言人沒有回應《華爾街日報》的置評請求。

印度外交部的一位發言人拒絕討論個別記者的簽證細節。他指出，在4月份的評論中，他曾提到中國記者繼續在印度工作，印度政府希望中方能允許印度記者在華工作。近年來，印度越來越多地限制中國記者的逗留時間。據保護記者委員會稱，2016年，印度拒絕為三名新華社記者延長簽證，包括其當時在新德里的分社長。

毛寧在4月6日的記者會上提及，2021年12月，中國環球電視網（CGTN）駐印記者在簽證有效期還有2個月、任期還有半年情況下，被印方要求10天內離境，至今未說明任何理由。印度政府的發言人沒有回應有關這一說法的問題。

關於駐外記者的爭議反映了自2020年6月的邊境衝突以來，雙邊關係的寒意有多深。印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）曾多次表示，在共同邊界實現和平之前，兩國關係不可能恢復正常。