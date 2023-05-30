印度外交部：上合組織峰會將於7月在線上舉行

印度/國際/政治

據路透社報導，印度外交部5月30日表示，印度將在7月以線上方式主辦上海合作組織（SCO）峰會，並補充說包括俄羅斯、中國和巴基斯坦在內的所有成員的國家元首都被邀請。這個由八個成員國組成的集團的防長和外長今年早些時候在印度參加了面對面會議。印度擔任2022年至2023年上合組織輪值主席國。

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4月底，中國國防部長李尚福率團來到印度新德里參加上合組織成員國國防部長會議，這是自2020年5月兩國軍隊在喜馬拉雅山脈發生邊境衝突以來，中國防長首次訪問印度。

巴基斯坦外交部長比拉瓦爾(Bilawal Bhutto Zardari) 本月早些時候訪問了印度果阿，出席上合組織成員國外長會，但兩國之間的會談並沒有表明其冰冷的關係出現任何解凍。

上合組織目前包括八個成員國：中國、印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦。印度擔任2022年至2023年上合組織輪值主席國。

據《印度斯坦時報》報導，印度將於7月4日線上主辦上合組織峰會，熟悉此事的人士稱，這一決定是過去幾天磋商的結果。

印度外交部周二宣布，上合組織峰會將以“虛擬形式”舉行，由莫迪總理主持。印度外交部沒有給出這一決定的任何理由。消息人士稱，舉行線上會議的方案一直擺在桌面上，周一作出了最終決定。

消息人士說，這個決定不是因為與上合組織成員國領導人的日程安排有關的任何原因。其中一位人士說：“無論如何，中國和俄羅斯的領導人預計將於9月在新德里舉行的二十國集團（G20）峰會期間訪問印度。”