國際特赦：已找到被報在香港“失蹤”的維吾爾族男子 他“並未去香港”

國際特赦/人權

非政府組織國際特赦組織周二（5月30號）宣布，一名之前被報在抵達香港機場後“失蹤”的維吾爾族男子已經被找到。並強調“與早先的報道相反，他沒有去香港。”

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該人權非政府組織表示，周二與這個名叫阿不都熱合曼·阿不都外力（ Abuduwaili Abudureheman）的男子進行了交談，強調“與早先的報道相反，他沒有去香港。”

人權組織國際特赦組織上周五在一份聲明中說，出生於中國西北部新疆地區的阿不都外力5月10日從韓國前往香港探望一位朋友，此後便再無音訊。

根據國際特赦組織向法新社展示的消息，他最後的通訊是給他在機場等候的朋友發的一條簡短短信，內容大意是是“中國警察正盤問我”。 報道說，他的朋友擔心阿不都外力的人身安全後，決定公開事件。

但香港政府的一名發言人說“香港特別行政區政府的記錄顯示，該名人士並沒有入境或曾被拒絕入境香港，”，並要求國際特赦組織“對其不實言論道歉”。香港政府認為國際特赦組織的指控“毫無根據”，稱其“詆毀了香港的人權狀況”。

據韓國聯合通訊社29號報道，阿不都外力大學指導老師、韓國國民大學體育學院院長Jo Woogyeon說他“在韓國很安全”。他說“阿不都外力・阿不都熱合曼沒去香港，他正安全地身處韓國。”他多次表示每天都與男生聯繫，為攻讀博士學位的他提供指導。他強調這名學生真的身處韓國。他稱不知道為什麼國際特赦組織會說男生在港失蹤。並計畫聯繫國際特赦組織，以糾正事實。

在周二發表的一份新聲明中，國際特赦組織表示“很高興阿卜杜瓦伊利·阿布都赫曼被找到”。

法新社無法找到或直接聯繫到阿不都外力本人。

國際特赦組織表示將繼續監督維吾爾人的權利狀況，維吾爾人是中國的穆斯林少數民族，受到北京的廣泛監禁和鎮壓。

據國際特赦組織稱，中國當局越來越多地向境外維吾爾人施壓，並在某些情況下強行遣返他們。

目前尚不知這個烏龍事件的經過和原因。