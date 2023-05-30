澤連斯基暗示反攻的時機已經確定 拜登向埃爾多安談及瑞典入盟問題

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在5月29日夜間的視頻講話中表示，已經就烏克蘭的反攻時機作出了決定。

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澤連斯基在講話中提及，“今天召開了（烏克蘭）最高統帥部會議。報告非常具體。向他們供應新的防空系統和導彈，與合作夥伴的相關協議。我們防空的有效性以及什麼可以使我們的防空更強大。不幸的是，（俄羅斯的）打擊發生了。我們的國防部隊能夠學習，並將盡一切努力使恐怖分子更難得逞。”

澤連斯基補充說，“烏克蘭武裝部隊總司令和各作戰方向的指揮官向最高統帥部會議報告。不僅是有關彈藥的供應，不僅是有關新旅的訓練，不僅是我們的戰術。而且還有時機。”

澤連斯基指出，“這是最重要的。我們將如何前進的時間表。我們會（前進）的。決定已經作出。” 不過，他在講話中沒有提供關於烏方將何時發動反攻的進一步細節。

此外，美國總統拜登當天向媒體介紹稱，他周日與土耳其總統埃爾多安通了電話，以祝賀後者再次當選。埃爾多安重申土方希望從美國購買F-16戰鬥機。對此，拜登則回應說，美方很希望看到土耳其放棄對瑞典加入北約申請的反對。

拜登告訴記者稱，“我和埃爾多安談過。我祝賀了埃爾多安。他仍然想在F-16的問題上有所作為。我告訴他，我們想和瑞典打交道，所以讓我們來完成它吧。因此，我們將再次相互聯繫。”

拜登補充說，“我們將在下周更多地討論這個問題”。加入北約的申請必須得到所有該聯盟成員國的批准。土耳其和匈牙利都還沒有批准瑞典的申請。

路透社報導指，拜登政府一再拒絕任何有關出售F-16戰鬥機和北約擴大之間的“交換條件”的說法，儘管土耳其外交部長查武什奧盧在1月份說，美方明確表示，美國國會將積極看待批准加入北約的申請。一位熟悉討論情況的消息人士說，美方此前曾告訴土耳其，如果安卡拉不對瑞典入盟開綠燈，將很難讓美國國會批准對該國出售F-16的交易。

期望瑞典在7月中旬加入北約，屆時北約將在立陶宛舉行領導人峰會，這是目前華盛頓的首要任務之一。土耳其總統府就拜登和埃爾多安之間的通話發表簡短聲明說，兩位領導人同意在雙邊關係的所有方面深化合作。他們說，面對地區和全球挑戰，雙邊關係的重要性更加突出。

據悉，美國國務卿布林肯本周將對瑞典、挪威和芬蘭三國進行訪問。在挪威奧斯陸，他將參加北約外長非正式會議，與盟國和受邀國瑞典討論7月北約維爾紐斯峰會的籌備工作、對烏克蘭的支持等事宜。