烏克蘭防長：反攻有很大機會在夏季取得突破

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭國防部長雷斯尼科夫在接受周一出版的法國日報《西部法國》（《Ouest-France》）採訪時，談到了他的軍隊即將對俄羅斯軍隊發起的反攻。他表示，烏軍有很大的機會在夏季取得突破。烏克蘭總統也在採訪中稱，已就烏克蘭反攻時機做出決定。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤倫斯基（右二）在訪問烏克蘭頓涅茨克地區時聽取了軍事指揮官的意見。2023年5月23

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法新社報道引述烏克蘭國防部長說："我們要打破俄羅斯人贏得這場戰爭的意志"，並斷言這次反擊旨在回到烏克蘭 "國際公認的1991年邊界"，包括克里米亞。

烏克蘭部長還預計，這種大規模的反擊 "將引發俄羅斯人從我國領土撤出的新運動"。"這是因為他們動員了一支新的部隊，但其中許多人是初學者，沒有經驗，也不掌握武器"。

在這次採訪中, 雷斯尼科夫還強調了西方盟友承諾向烏克蘭提供武器的緊迫性。他特別提到了美國最近為其盟友向基輔提供F-16戰鬥機開了綠燈。儘管這些美製戰鬥機的交付時間表和數量尚未決定，但烏克蘭部長希望它們將在 "年底 "之前交付。烏克蘭飛行員首先必須接受幾個月的培訓，以學習如何處理它們。

他補充指出："與此同時，我們必須為烏克蘭的機場、雷達、導航系統、空中交通管制員做好準備......。這是一個複雜的系統，像一個基礎設施"。

根據雷斯尼科夫的說法，烏克蘭為在空中對抗俄羅斯的力量和打擊莫斯科部隊的後方所需的F-16機隊估計為 "100多架"。

關於法國交付作戰飛機的問題，雷斯尼科夫列舉了法國的 "陣風"，並補充說這是一個 "複雜的問題"。他說，不確定法國是否會同意給我們的 "陣風 "飛機直接在戰場上作戰。這是一個生產和時間的問題"。

據中央社報道，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，已就烏克蘭反攻時機做出決定。但澤倫斯基並未針對反攻行動將何時展開提供更多細節。