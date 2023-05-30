莫斯科和基輔均遭無人機襲擊 專家：緊張局勢升級令人擔憂

俄烏戰爭

俄羅斯周二（5月30號）聲稱擊落了8架針對莫斯科及其地區的烏克蘭無人機。烏克蘭也報告說，在一夜間針對基輔的新一輪 "大規模襲擊 "中，一人死亡，這是24小時內的第三次此類襲擊。

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法新社報道，俄羅斯國防部譴責了基輔的 "恐怖襲擊"，並聲稱已將八架無人機全部被擊落。莫斯科市長謝爾蓋-索比亞寧宣布，襲擊發生在黎明時分，有兩人在襲擊中受輕傷，還造成了 "幾座建築物的輕微損壞"。

法新社報道，烏克蘭空軍在社交網站上說 "從當地時間23:30到4:30，俄羅斯佔領軍用31架伊朗製造的Shahed-136/131無人機襲擊了烏克蘭，幾乎都在首都附近和基輔上空，其中29架被擊落"。據基輔市長維塔利-克里琴科，此次襲擊造成"一人死亡，一名老年婦女被送進醫院，兩名受害者被當場救治"。

法新社報道，周一，俄羅斯導彈在光天化日之下擊中了基輔，在又一個夜晚的轟炸之後，街上的恐慌情緒蔓延開來。許多居民在地下避難所避難，特別是地鐵里。

法新社報道，克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說，周二對莫斯科的無人機襲擊是基輔對俄羅斯最近在烏克蘭的打擊的 "回應"。 佩斯科夫告訴記者："很明顯，我們談論的是基輔政權對我們非常有效地打擊其一個指揮中心的回應"，他向記者保證，"（莫斯科上空）防空系統運作良好"。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫還表示，俄羅斯總統普京在周二黎明時分被 "即時"告知莫斯科發生的前所未有的無人機襲擊事件。

普京周二在一份聲明中指責烏克蘭在對莫斯科進行前所未有的無人機襲擊後試圖 "恐嚇 "俄羅斯人民，同時讚揚首都的防空系統，稱該系統 "令人滿意地 "發揮作用。

誰製造了對莫斯科的攻擊？

對於誰發動了對莫斯科攻擊的問題，法國國防雜誌的主編Jérôme Pellistrandi在接受本台（法廣）採訪時表示，下結論要小心謹慎。因為無人機撞擊的圖像顯示，它們是小型無人機，也就是說不是超音速無人機，也不是具有非常大的有效載荷的無人機。因此，如果是小型無人機，這意味着原則上它們一定是從俄羅斯領土上起飛的，因為莫斯科離烏克蘭領土有幾百公里遠。他看不出小型無人機如何能跨越這樣的距離。所以將無人機攻擊責任歸給烏克蘭人需謹慎。當然也不是不可能。但無論如何，與5月29日星期一和昨晚在基輔發生的打擊相比，在烏克蘭造成的破壞極其輕微。

如果本周二上午的襲擊背後確實是烏克蘭人，他們的目的是什麼？

這位軍事專家表示，目的顯然很複雜，與烏克蘭公眾輿論對俄羅斯無人機不斷襲擊烏克蘭領土的憤懣情緒夾雜在一起。到目前為止，一直是俄羅斯人在系統地轟炸烏克蘭領土，造成許多人傷亡，但沒有取得任何重大的軍事效果。即使是對基輔打擊最新的圖像也很可怕，但很明顯並沒有挫傷烏克蘭人的士氣。因此，除了希望擾亂防務、製造混亂或擾亂俄羅斯人之外，也許還有氣急敗壞的苗頭。烏克蘭人可能會說，“我們的人被俄羅斯人射殺，畢竟沒有理由不對俄羅斯人做同樣的事情"，特別是對莫斯科，因為被攻擊的是莫斯科。

他指出，莫斯科是權力的所在地。無論如何，這反映了緊張局勢的上升，可能令人擔憂，儘管大家顯然都在等待已經宣布了幾個月的烏克蘭反攻。