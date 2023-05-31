中國軍情高官訪緬甸 與軍政府討論"合作"

中國/緬甸

緬甸國家媒體今天周三5月31日報道，一名中國高級情報官員已經抵達緬甸，與該國軍政府討論軍事"合作"事宜。

2023年3月27日，緬甸軍隊成員在內比都參加紀念該國第78屆武裝部隊日的閱兵。

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法新社引述當地一個非政府組織說，自2021年政變以來，緬甸在國際舞台上被孤立，軍政府對其反對者進行了暴力鎮壓，已經造成3500多人死亡。

中國從未譴責過緬甸軍方的政變，並且是緬甸將軍們的主要盟友之一，也是他們的主要武器供應商之一。

據緬甸國家媒體報道，Yang Yang（音譯楊洋）與緬甸軍政府二號人物梭溫會面，討論"兩軍的合作"。這是自2021年2月1日政變以來，中國軍官和緬甸官員之間第一次公開宣布的會面。

該報道說，楊少將被介紹為中共中央軍委聯合參謀部“情報局”的“代理局長”。

據《緬甸全球新光報》報道，兩人在周二的會議上還討論了"邊境地區和平、安寧和發展方案的合作"。據該報報道，中國國防武官也出席了這次會議。

法新社說，在中國駐巴基斯坦大使館的網站上有一個2022年3月的頁面，將楊揚描述為國防專員。

據聯合國緬甸人權問題特別報告員的說法，軍政府自上台以來已進口了價值2.67億美元的中國武器，其中一些來自國有企業。

中國的"一代一路"龐大基礎設施項目將穿過緬甸北部，將中國的雲南省與印度洋連接起來。