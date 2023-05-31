對等行事，德國要求俄羅斯關閉4個駐德領事館

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德國外交部5月31日宣布，作為對莫斯科相關決定的報復措施，柏林將吊銷俄羅斯五個駐德領事館之中四個的許可證。此舉是在俄羅斯政府將允許駐俄的德國政府官員（包括在文化機構和學校工作的人員）人數上限設定為350人之後採取的。

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德國外交部的一名發言人向記者表示，這一措施的目的是在德俄兩國之間建立一個“人員和結構的平等。”

該發言人說，俄羅斯在限制德國駐俄外交存在方面“邁出了升級的一步”。他表示：“這一毫無道理的決定迫使德國政府在其駐俄羅斯的所有領域作出非常大的削減”。今年年底後，俄羅斯在德國境內將只被允許繼續運營駐柏林的大使館和另外一個領事館。

德國外交部的該發言人補充說，“這一點今天已經傳達給了俄羅斯外交部”。他說，雖然此舉令人遺憾，但俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭意味着兩國之間的許多雙邊活動“根本沒有基礎”。

上周六，德國外交部表示，在俄羅斯為德國機構工作的數百名公務員和當地僱員將需要離開該國或失去工作。有數百人受到影響。雖然該命令適用於德國駐俄羅斯的領事館和大使館官員，但受影響的大多數人是歌德學院的僱員，加上當地德國學校和幼兒園的僱員。

莫斯科的法令意味着德國在加里寧格勒、葉卡捷琳堡和新西伯利亞的領事館將被關閉，只剩下德國駐莫斯科大使館和駐聖彼得堡領事館在運作。此舉反映了自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科和柏林之間關係的進一步惡化。