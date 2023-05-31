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涉助長芬太尼泛濫 美國制裁中國、墨西哥17名個人和實體

5月30日，美國財政部宣布制裁製造並向美國輸入鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的中國7個實體和6名個人，墨西哥的1個實體和5名個人。

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美國財政部長耶倫資料圖片
美國財政部長耶倫資料圖片 © 路透社圖片
作者： 旧金山特约记者 王山
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被制裁的中國企業和個人包括廣東惠州的壓丸機供應商尤里科技發展有限公司以及與該公司的三名中國公民郭春艷、郭運年和郭瑞光在香港註冊位於深圳的亞新電子科技有限公司以及亞新電子公司的中國公民費億人煙台人趙冬冬趙所創立和控制的實體Tdpmolds、潘昊煙台易迅國際貿易有限公司和煙台美訊商貿有限公司”，等等

美國財政部副部長尼爾森（Brian E. Nelson）說：“含有芬太尼的藥物每年摧毀成千上萬的美國家庭。我們仍然致力於利用所有權力打擊非法藥物生產的幫兇，以破壞這種致命的全球生產並應對這些藥物構成的威脅。

美國國務卿布林肯發表聲明說，制裁行動進一步加強了拜登政府此前採取的行動，旨在通過破壞全球非法芬太尼供應鏈，來挽救生命。

美國《外交事務》雜誌報道說：美國正遭逢史上最致命藥物成癮大流行，2021年8月至2022年8月期間，用藥過量而喪命者達10萬多人，其中大多涉及芬太尼，平均每天奪走約200美國人命。鴉片類藥物流行除造成無法衡量的人命損失，2020年間估計美國付出近1.5萬億美元的經濟代價。

報道說：美國境內的芬太尼多由中國製造或由中國提供原料給墨西哥製造這兩國的現有政策和優先要務均無助讓芬太尼產量受控。美國執法單位與中方的合作本就有限，近年更形同不存在，美中關係不重新調整則情況不太可能改觀；而墨西哥政府同樣取消與美國在執法方面的合作。

無論在中國境內還是境外，除非犯罪集團的高層觸犯北京的核心國家利益，否則中國政府很少對他們採取行動。而中國官員系統性貪腐，也阻礙進一步管制前置化學品原料與芬太尼這方面的努力。

在墨西哥，美國政策同樣仍有發揮空間。美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等政界人士就曾建議，華府除將墨西哥毒梟列為跨國犯罪組織，還可扣上外國恐怖組織（FTO）的罪名，如此可為搜集情資、甚至為美軍打擊芬太尼實驗室打開大門。

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