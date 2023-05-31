涉助長芬太尼泛濫 美國制裁中國、墨西哥17名個人和實體

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5月30日，美國財政部宣布制裁製造並向美國輸入鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的中國7個實體和6名個人，墨西哥的1個實體和5名個人。

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被制裁的中國企業和個人包括：廣東惠州的壓丸機供應商“尤里科技發展有限公司”以及與該公司的三名中國公民郭春艷、郭運年和郭瑞光，在香港註冊位於深圳的“亞新電子科技有限公司”以及亞新電子公司的中國公民費億人，煙台人趙冬冬和趙所創立和控制的實體Tdpmolds、潘昊，煙台“易迅國際貿易有限公司”和煙台“美訊商貿有限公司”，等等。

美國財政部副部長尼爾森（Brian E. Nelson）說：“含有芬太尼的藥物每年摧毀成千上萬的美國家庭。我們仍然致力於利用所有權力打擊非法藥物生產的幫兇，以破壞這種致命的全球生產並應對這些藥物構成的威脅。”

美國國務卿布林肯發表聲明說，制裁行動進一步加強了拜登政府此前採取的行動，旨在通過破壞全球非法芬太尼供應鏈，來挽救生命。

美國《外交事務》雜誌報道說：美國正遭逢史上最致命藥物成癮大流行，2021年8月至2022年8月期間，用藥過量而喪命者達10萬多人，其中大多涉及芬太尼，平均每天奪走約200條美國人命。鴉片類藥物流行除造成無法衡量的人命損失，2020年間估計美國付出了近1.5萬億美元的經濟代價。

報道說：美國境內的芬太尼多由中國製造，或由中國提供原料給墨西哥製造。這兩國的現有政策和優先要務均無助讓芬太尼產量受控。美國執法單位與中方的合作本就有限，近年更形同不存在，美中關係不重新調整則情況不太可能改觀；而墨西哥政府同樣取消與美國在執法方面的合作。

無論在中國境內還是境外，除非犯罪集團的高層觸犯北京的核心國家利益，否則中國政府很少對他們採取行動。而中國官員系統性貪腐，也阻礙進一步管制前置化學品原料與芬太尼這方面的努力。

在墨西哥，美國政策同樣仍有發揮空間。美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等政界人士就曾建議，華府除將墨西哥毒梟列為跨國犯罪組織，還可扣上外國恐怖組織（FTO）的罪名，如此可為搜集情資、甚至為美軍打擊芬太尼實驗室打開大門。