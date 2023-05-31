美印擬就在印度為印軍戰機聯合生產發動機達成協議

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據路透社周三引述知情人士報導，美國政府準備簽署一項協議，允許通用電氣公司（GE）在印度生產為印度軍機提供動力的噴氣發動機。三名知情人士說，美國總統拜登（Joe Biden）於6月22日接待前來國事訪問的印度總理莫迪（ Narendra Modi）時，預計雙方將簽署並宣布一項敲定聯合生產發動機的協議。

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今年1月，白宮表示，已經收到了在印度聯合生產發動機的申請，並拒絕發表評論。通用電氣沒有立即回應路透社的置評請求。華盛頓正在努力深化與印度這個世界上最大的民主國家的關係，並認為與該國建立更深入的軍事和技術合作是對中國在該地區的主導地位的一個關鍵制衡。印度是世界上最大的武器進口國，其近一半的軍事物資依賴俄羅斯，幾十年來購買了各種蘇聯及俄制戰鬥機、坦克、核潛艇和一艘航母。

新德里參加了與俄羅斯的聯合軍事演習，並增加了對該國原油的購買，是莫斯科在入侵烏克蘭戰爭中的一個關鍵資金來源，這讓華盛頓及其盟友感到沮喪。印度國有的印度斯坦航空有限公司（HAL）此前曾表示，其計畫在第二代輕型戰機上使用通用電氣F414渦輪扇發動機，並且正在就在印度生產這些發動機進行談判。

報導指，據兩位了解相關安排的人士稱，這筆交易尚未最終確定，還需要向美國國會通報。美國對哪些國內軍事技術可以分享或出售給其他國家保持嚴格控制。今年早些時候宣布的美國和印度之間更廣泛的聯合夥伴關係旨在鼓勵兩國的公司進行合作，特別是在軍事裝備和尖端技術領域。

雖然通用電氣已經向印度斯坦航空有限公司提供了一些技術轉讓，後者將作為授權製造商生產發動機，但據一位知情人士透露，印度正在推動更多的技術共享。印度熱衷於獲得製造飛機發動機的技術。雖然印度可以自主研製戰鬥機，但它缺乏生產發動機的能力，無法為其提供動力。

印度斯坦航空有限公司正在為印度空軍製造的83架輕型戰機使用更輕的通用電氣發動機。然而，印度打算在未來20年內為其空軍和海軍生產超過350架戰鬥機，這些戰機可能會使用通用電氣F414渦輪扇發動機。

另據印度ThePrint新聞網報導，雖然這種合作關係最初將用於航空發動機，但最終將擴展到為印度軍艦提供動力。

消息人士稱，擬議的交易可能在莫迪下個月對美國進行國事訪問期間宣布，是兩國之間發生的最決定性的國防合作之一。勾勒出相關交易的大致輪廓將是美國國防部長奧斯汀（Llyod Austin）下周訪問新德里時雙方探討的關鍵重點領域之一。