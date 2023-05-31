美稱其偵察機在南海上空被中方“不專業”攔截 中國指美“挑釁”

南海/美國/中國

美國軍方周二（5月31號）表示，一名中國戰鬥機飛行員在一架在南中國海上空作業的美國軍事偵察機附近進行了 "毫無道理的侵犯性動作"。中方則指控美方的“挑釁行為”。

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美國印太司令部周二(5月30日)發表聲明一份說，一架中國戰鬥機上周五(5月26日)在南中國海上空以“不專業”的方式攔截一架美國偵察機。中國飛機周五 "直接飛到了RC-135飛機的前面和機頭120米範圍內，期間作出了沒有必要的咄咄逼人動作。迫使美國飛機飛過其尾流湍流"。

美國印太司令部補充說，這架RC-135軍用偵察機是 "根據國際法在南中國海上空和國際空域內進行安全的例行作業"。向公眾公布的錄像顯示，一架戰鬥機從一架美國飛機旁邊飛過，可以看到飛機因通過時產生的湍流而搖晃。

法新社報道，這一事件發生在北京和華盛頓之間因台灣問題和2022年底中國氣球飛越美國領土等問題已經高度緊張的時候。

一位不願透露姓名的美國軍方高級官員說，中國飛機和船隻的 "冒險空中攔截和海上對峙的數量增加得令人震驚"。他說，這種行為 "可能造成危險事件或誤判"。他說美國不認為（這些攔截）是由獨立運作的飛行員進行的，而是一個更大的重複模式的一部分。

美國印太司令部去年12月份也曾公布過一起涉及中國戰鬥機和美國RC-135飛機的類似事件，同樣迫使美國飛機 "進行迴避動作以防止碰撞"。

美國印太司令部的聲明還說：“美國將繼續在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作，美國印太聯合部隊將繼續在國際空域飛行，並依據國際法對所有船隻和飛機予以應有尊重。我們預期印太地區所有國家都以安全與符合國際法的方式使用國際空域。”

中國防長拒絕見美國同僚

法新社稱，在宣布這一最新事件的前一天，五角大樓聲稱北京拒絕了美國的邀請，即國防部長勞埃德-奧斯汀和他的中國同行李尚福本周在新加坡組織一次會議。

但據美國高級官員稱，這兩個公告沒有聯繫。

美國國防部長勞埃德-奧斯汀和其他美國官員正在努力加強美國在亞洲的聯盟，以對抗北京在該地區日益強硬的行動，儘管雙方有時也玩過綏靖。

白宮國家安全顧問傑克-沙利文5月在維也納會見了中國外交部長王毅。而美國總統喬-拜登最近表示，華盛頓和北京之間的關係應該 "很快 "得到緩解。

另一方面，中國政府周三譴責美國在中國戰鬥機與美國軍用偵察機在南海上空發生事件後的“挑釁”。中國外交部發言人毛寧說：“這些挑釁和危險的舉動是海上安全問題的根源，美國應立即停止這些危險的挑釁行為。”