美防長：印太地區是塑造21世紀進程最重要的地區

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本周開啟自其上任以來對印太地區的第七次訪問之旅。他將於周四在東京與日本防衛大臣濱田靖一舉行會談，隨後出席周五在新加坡舉行的第20屆香格里拉對話會，並發表大會講話。之後，他將訪問印度和法國。

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在與日本防相進行雙邊會談前，奧斯汀周三訪問了位於日本西部山口縣的海軍陸戰隊岩國空軍基地，會見駐地美軍。該基地由美國海軍陸戰隊和日本海上自衛隊共同使用。奧斯汀在其推特上寫道，“我們的部隊肩並肩，體現了團隊精神、韌性和共同價值觀。”

奧斯汀在接受《日經亞洲》的書面採訪時指出，他選擇日本作為2021年1月上任後訪問的第一個美國盟友，並稱“從那時起，我對印太地區的訪問再次證實了我個人的深刻信念，即在塑造我們今天所處的世界，以及21世紀的進程方面，沒有哪個地區比印太地區更為重要。”

奧斯汀表示：“我對我們處理可能在多個戰場出現的任何安全挑戰的能力非常有信心”。報導稱，這一聲明肯定了美國的承諾，即使在面對俄羅斯入侵烏克蘭時，也要保持其對中國的立場。就與東京的防務合作，奧斯汀稱，“我們將繼續與日本密切合作，確保該地區的和平與穩定，並反制來自中華人民共和國（PRC）的破壞穩定的行為”。

奧斯汀稱，日本大幅增加防衛開支和獲得反擊能力將“有助於加強我們的聯合區域威懾力，維護自由開放的印度-太平洋，並維護使我們所有人都安全的基於規則的國際秩序。” 他還提到了美日部隊之間“更有效的指揮與控制關係，以加強互操作性和反應能力”，強調美方打算深化與日方的聯合行動，以應對中國和朝鮮構成的日益增長的威脅。

奧斯汀在採訪中表示：“我想明確指出，我們反對單方面改變台灣（海峽）現狀”。奧斯汀認為，儘管與中國的衝突“既非迫在眉睫，也非不可避免”，美國軍方“將繼續監測中國的侵略性行動，並與我們的盟友和夥伴合作，盡我們所能支持台灣海峽和整個地區的和平與戰略穩定。”

此前有媒體報道，美國拜登政府將很快通過“總統提款授權”，向台灣提供美製武器系統或彈藥，這意味着華盛頓可以更迅速地對台提供武器。奧斯汀在談到這種新的支持形式時說，“我們繼續履行我們在《台灣關係法》下的承諾”。他補充說，美國不會支持台獨。

此外，奧斯汀呼籲中方恢復兩國高級國防官員之間的會談。奧斯汀強調，“即使我們在重要問題上存在分歧，領導人間保持開放的溝通渠道是絕對關鍵的”。他表示，美方“仍然致力於”進行會談。他將不懈地努力以建立一個溝通渠道。

美國國防部周一表示，中方拒絕了美方提出的在本周末新加坡舉行的香格里拉對話會期間舉行兩國防長會議的邀請。五角大樓在一份聲明中稱，“美國國防部堅信在華盛頓和北京之間保持軍方對軍方的公開溝通渠道的重要性，以確保競爭不會轉向衝突。”

據英國《金融時報》報導，五角大樓此前曾通知中方，對中國國防部長的制裁併不禁止兩國防長在新加坡進行會晤，但北京方面表示，只要制裁仍然存在，就不適合舉行會議。

中國國防部新聞發言人譚克非周三在回答記者相關提問時表示：“中方重視發展中美兩軍關係和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流並未中斷。我想強調的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。”

譚克非續稱，“美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。”