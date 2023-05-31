馬克龍在斯洛伐克力挺烏克蘭，平息對其向俄羅斯讓步的擔心

法國/烏克蘭/東歐

法國總統馬克龍今天5月31日在斯洛伐克發表演講，呼籲北約為烏克蘭提供"具體和可靠的"安全保障。據法新社說，馬克龍要平息東歐同行對他向俄羅斯讓步的擔心。

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力挺烏克蘭

馬克龍今天下午在斯洛伐克的布拉迪斯拉發舉行的“全球安全”（Globsec）論壇上表示，西方必須向烏克蘭提供"切實和可靠的安全保障"，其做法要比以往“雄心勃勃得多”。

馬克龍說，這是7月維爾紐斯北約峰會前幾周集體討論的主題。他說，烏克蘭"今天正在保護着歐洲"，而且，烏克蘭“擁有如此多的武器”，在一個多邊框架內，與我們一起，獲得可靠的安全保障符合西方的利益。

歐盟擴大格式

對於東歐和巴爾幹地區一些國家要求加入歐盟，馬克龍呼籲歐盟"重新思考"其治理模式，發明幾種新的“格式”，以滿足東歐和巴爾幹地區國家的願望。他補充說，這是滿足西巴爾幹地區、摩爾多瓦和烏克蘭加入歐盟的合法期望的唯一途徑，它們必須加入歐盟，同時保持地緣政治的效力"。歐洲政治共同體47國即將在摩爾多瓦首都基希訥烏舉行峰會。

之前，愛麗舍宮表示，法國總統這次發言的"目的是要發出一個明確的信號，表明我們長期支持烏克蘭的決心，同時回到歐洲、歐盟和我們大陸的未來，特別是在安全方面"。

前蘇聯“冰原”國家

在7月的維爾紐斯北約峰會上，北約國家元首和政府首腦將重申他們對烏克蘭的政治和軍事支持。在過去的15個月里，烏克蘭一直處於俄羅斯攻勢的控制之下，這也讓那些從蘇聯“冰原”上走出來的鄰國感到擔憂。

法國總統的一位顧問指出："這是歐洲的一個部分，由於烏克蘭的局勢，目前顯然處於非常緊張的狀態，對他們來說，北約峰會是眼前的戰略願景"。

法新社說，之前，馬克龍不止一次地激怒了他的歐洲同行，因為他建議稱，俄羅斯不應該受到"羞辱"，並且，建議讓俄羅斯像烏克蘭一樣，在戰後應該給予它"安全保障"，以避免重複1918年的錯誤，當時對戰敗國德國的做法導致了納粹德國的崛起。

立陶宛總統瑙塞達曾在愛麗舍宮向馬克龍發出警告說"我們必須保持團結（......）沒有妥協或灰色地帶的餘地"。