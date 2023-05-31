馬斯克訪北京 多部長接待 “馬中”關係引華盛頓質疑

馬斯克/中國

特斯拉電動汽車製造商馬斯克在中美關係緊張之際訪問中國，受到北京高規格接待：外交部長，工業信息部長，商務部長紛紛出場接待。法新社說，他與中國之間強有力的經濟關係在華盛頓引起了質疑。

廣告 繼續瀏覽後續

美國電動汽車製造商特斯拉的老闆埃隆-馬斯克周三在北京稱讚中國發展的"活力"，並表示他對這個對其業務至關重要的市場"完全有信心"。

在他三年多來首次訪問中國時，這位同時擁有社交網絡推特Twitter（在中國無法訪問）的億萬富豪在北京受到與外國政治領導人幾乎相同級別的歡迎，並與幾位政府部長進行了會談。

周二，他與中國外長秦剛會面，據中國外交官說，他向秦剛確認了他的集團希望"繼續在中國發展其活動"的意向。

周三，輪到中國商務部部長王文濤出場，與馬克龍會談。據中國商務稱，馬斯克"讚揚了中國的活力和發展潛力"。據同一消息來源稱，埃隆-馬斯克補充說，他"對中國市場充滿信心"，並表示他"渴望繼續深化互利合作"。

今天早些時候，中國工業信息部長金壯龍與馬斯克會面。據工信部在一份聲明中說，兩人"就新能源汽車和智能互聯汽車的發展交換了意見"。

特斯拉公司的代表沒有回應法新社關於馬斯克在中國行程的詢問。據法廣查閱，馬斯克的推特賬號在5月29日停更。

中國品牌崛起

據中國汽車工業聯合會（CPCA）的數據，到2022年，中國電動和混合動力汽車的銷量翻了一番，前所未有的水平地佔所有汽車銷量的四分之一以上。中國現在是世界領先的電動汽車市場。

中國政府通過補貼提供的支持，加上消費者日益增長的興趣，使中國汽車製造公司得以主導其國內市場。

儘管特斯拉仍然是世界最大的電動汽車銷售商，但中國品牌的知名度正在蓬勃發展。中國製造商比亞迪是這一領域最突出的本土品牌之一，到2022年，其凈利潤增長了5倍。

而特斯拉，儘管其銷量大幅增加，但由於價格降低，公司在今年第一季度的凈利潤卻大幅下降。

今年4月，這家美國汽車製造商宣布，它將在上海建立第二個巨型電池工廠。據中國新聞社報道，該工廠的初始產能為每年1萬個Megapack電池，應該在"2024年第二季度"開始生產。

該廠將成為特斯拉在上海的第二家工廠。此前，特斯拉在上海的一個大型裝配基地已於2019年開業。

連體嬰論

周二，法國在其北部為法國第一家生產電動汽車電池的工廠舉行了落成典禮，這是旨在追趕中國製造商的深刻工業轉型的關鍵一步。

據中國外交官稱，埃隆-馬斯克周二與秦剛會面時表示，他反對中國和美國之間的任何經濟"脫鉤"。據同一消息來源，他說："美國和中國的利益是緊密相連的，就像不可分割連體嬰兒。

周三，根據中國商務部的說法，馬斯克告訴中國商務部部長王文濤："中國和美國之間的關係不是一個零和遊戲"，然後他"感謝中國在冠狀病毒Covid-19大流行期間給予特斯拉上海工廠的支持和保證"。

華盛頓質疑

法新社說，埃隆-馬斯克與中國強有力的經濟關係在華盛頓引起了質疑，美國總統喬-拜登在11月表示，馬斯克與外國的聯繫"值得審查"。

此外，埃隆-馬斯克還暗示北京聲稱的台灣島應該是中國的一部分，從而引起了爭議。

據CNN說，近年來，西方公司一直面臨壓力，要求通過將供應鏈分散到中國以外的地區來降低其業務風險。這是由一些因素驅動的，包括對台灣可能被中國入侵的擔憂，以及北京和華盛頓之間持續的緊張關係。

儘管北京和華盛頓一直在努力穩定關係，但緊張局勢依然存在。本月，中國以網絡安全風險為由，禁止美國芯片製造商美光(MICR)向該國的主要供應商出售產品。此舉被認為是對美國對中國芯片製造商施加限制的報復。