3.5%選出的市長引爆衝突：馬克龍譴責科索沃當局不尊重協議

法國/科索沃/塞爾維亞

科索沃北部塞族人拒絕由3.5%投票率選出的阿族市長走馬上任，與科索沃當局發生暴力衝突，導致數十名北約士兵受傷。法國總統馬克龍譴責科索沃當局沒有尊重歐盟調解達成的協議。

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法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍周三譴責"科索沃當局對科索沃局勢的惡化負有責任"，此前的暴力衝突導致30名北約士兵受傷。

馬克龍在斯洛伐克布拉迪斯拉發舉行的新聞發布會上宣稱："非常清楚，科索沃當局應該對目前的局勢和未能遵守幾周前達成的重要協議負責。

幾天來，科索沃北部塞族地區的局勢一直非常緊張，多年來，該地區一直在從危機走向危機。北部四個城鎮中佔多數的塞族社區的許多成員不承認普里什蒂納的權威，而是忠於貝爾格萊德。

塞族人抵制了這些城鎮4月份的市政選舉，選舉結果是阿族市長，投票率不到3.5%。科索沃政府上周對阿族市長的任命引發了一場風暴。

法國總統馬克龍強調說：“我們已經向科索沃當局明確表示，進行這些選舉是一個錯誤”。

他希望周四在基希訥烏舉行的歐洲政治共同體會議間隙，與德國總理奧拉夫-肖爾茨"一起與科索沃總統和塞爾維亞總統"見面，"就像我們在布拉格會議場邊做的那樣"。

法國國家元首批評科索沃領導人不尊重協議，該協議是在歐洲調解下啟動的談判而達成，捷克談判代表、朔爾茨總理、歐盟外交事務高級代表博雷利和馬克龍本人特別參與其中。